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Протесты в Башкирии
Мы следим за тем, как общество реагирует на те или иные проявления несправедливости.
Здесь публикуются репортажи с митингов, собраний и других акций протеста в Башкирии.
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2021
Наболело: в Башкирии медики и жители Учалов высказали претензии делегации минздрава
30 сентября 2021, 17:34
Жители Башкирии провели массовый сход против строительства «трупного завода»
16 мая 2021, 10:55
Член СПЧ Башкирии опровергла информацию об изнасиловании Рамили Саитовой в заключении
25 апреля 2021, 16:15
В Баймакском районе Башкирии начался несанкционированный властями сход граждан
25 апреля 2021, 15:43
Жители Уфы, недовольные коммунальными платежами, попросили о встрече с Хабировым
15 марта 2021, 19:21
В Москве полиция отпустила делегатов форума депутатов из Башкирии
14 марта 2021, 10:23
Активистка из Уфы рассказала, какой подарок руководство ПСК-6 сделало ей к 8 Марта
4 марта 2021, 18:19
«Ничего личного». Силовик из Уфы рассказал о своей работе на акциях протеста
10 февраля 2021, 20:46
В Уфе протестная акция в поддержку Навального завершилась после задержания активистов
31 января 2021, 15:14
В Уфе часть протестующих направилась к площади Салавата Юлаева
31 января 2021, 14:25
В Уфе участники протестного шествия добрались до Дома Республики, есть задержанные
31 января 2021, 13:51
В Уфе возле Дома Республики стянуты крупные полицейские силы
31 января 2021, 13:21
В Уфе задержан еще один активист протестного движения Руслан Нуртдинов
31 января 2021, 12:54
В Уфе шествие в поддержку Навального двинулось от Дворца молодежи к Дому Республики
31 января 2021, 12:37
В Уфе задержана активистка штаба Навального
31 января 2021, 11:45
В Башкирия полиция пригрозила участникам митинга арестом до 30 суток
31 января 2021, 09:35
Чиновники минобра Башкирии прокомментировали запрет студентам выходить из общежития
31 января 2021, 09:00
2020
ЛГБТ-активист из Уфы, сочувствующий Навальному, уехал из России из-за преследований
21 ноября 2020, 16:08
Видео демарша защитников Куштау на переговорах в Доме Республики набирает просмотры
21 августа 2020, 18:57
В Ишимбае люди вышли на митинг за отставку матерившегося чиновника
17 августа 2020, 17:15