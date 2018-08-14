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В Башкирии собрали четверть триллиона рублей налогов

14 августа 2018, 09:56
Поступления выросли на треть.

За прошедшие 7 месяцев на территории Башкирии собрали 248,5 миллиардов рублей налогов и других обязательных платежей. Это на 36,1% больше, чем в прошлом году в этот же период.

Из этой суммы в федеральный бюджет поступило 128,9 миллиарда рублей (+41,9%) и в консолидированный бюджет Башкирии поступило 98,6 миллиарда рублей (+32,4%). Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС по Башкирии.

Основные виды налогов следующие:

- налог на добычу полезных ископаемых 80,4 млрд рублей (32,4%),

- налог на прибыль организаций 54,4 млрд рублей (21,9%),

- акцизы млрд рублей 37,9 млрд рублей (15,2%),

- налог на доходы физических лиц 29,6 млрд рублей (11,9%),

- налог на добавленную стоимость 26,2 млрд рублей (10,5%),

- имущественные налоги 12,7 млрд рублей (5,1%),

- специальные налоговые режимы 5,6 млрд рублей (2,3%).

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