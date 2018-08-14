В Башкирии собрали четверть триллиона рублей налогов

За прошедшие 7 месяцев на территории Башкирии собрали 248,5 миллиардов рублей налогов и других обязательных платежей. Это на 36,1% больше, чем в прошлом году в этот же период.
Из этой суммы в федеральный бюджет поступило 128,9 миллиарда рублей (+41,9%) и в консолидированный бюджет Башкирии поступило 98,6 миллиарда рублей (+32,4%). Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС по Башкирии.
Основные виды налогов следующие:
- налог на добычу полезных ископаемых 80,4 млрд рублей (32,4%),
- налог на прибыль организаций 54,4 млрд рублей (21,9%),
- акцизы млрд рублей 37,9 млрд рублей (15,2%),
- налог на доходы физических лиц 29,6 млрд рублей (11,9%),
- налог на добавленную стоимость 26,2 млрд рублей (10,5%),
- имущественные налоги 12,7 млрд рублей (5,1%),
- специальные налоговые режимы 5,6 млрд рублей (2,3%).