В Уфе земельный налог увеличили в два раза

Депутаты уфимского горсовета подняли ставку земельного налога на участки под индивидуальными жилыми домами и объектами инфраструктуры ЖКХ с 0,09 процентов до 0,18 процентов от кадастровой стоимости, сообщили в пресс-службе горсовета Уфы.

Новая ставка будет действовать с 2019 года, а уплачиваться с 2020 года.

Освобождение от уплаты земельного налога для пенсионеров (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) и отдельных категорий граждан действительно, если земельный участок не превышает 6 соток. В случае, если размер участка больше шести соток, то будет выплачиваться 0,18 процентов от кадастровой стоимости за каждую последующую сотку.