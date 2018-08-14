Больше всех в стране мед едят уфимцы

В среднем по стране мед стоит почти в 2 раза дешевле, чем у нас. А в некоторых городах еще дешевле. Например, в Волгограде мед можно купить всего за 340 рублей за литр, это самая низкая цена. В Хабаровске ненамного дороже – 350 рублей, а во Владивостоке 370. Разбавляют ли такой дешевый мед водой, в исследовании не сказано.