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Больше всех в стране мед едят уфимцы

14 августа 2018, 16:33
Еще в Уфе самый дорогой мед.

К этому выводу пришли аналитики одного из сервисов бесплатных интернет-объявлений. Оказалось, что Уфа вошла в пятерку городов по продажам меда на душу населения. При этом средняя цена меда у нас равна 1170 рублям за литр. Это самая высокая цена в России.

В среднем по стране мед стоит почти в 2 раза дешевле, чем у нас. А в некоторых городах еще дешевле. Например, в Волгограде мед можно купить всего за 340 рублей за литр, это самая низкая цена. В Хабаровске ненамного дороже – 350 рублей, а во Владивостоке 370. Разбавляют ли такой дешевый мед водой, в исследовании не сказано.

В Уфе больше покупают цветочный мед – 14% объявлений о продаже, средняя цена 1250 рублей за литр. На втором месте липовый – 6% продаж и 1100 рублей за литр средняя цена. На третьем месте гречишный – 3% и 1100 рублей.

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