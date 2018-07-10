Пчелы не в себе: пчеловоды рассказали, каким будет башкирский мед в 2018-м

Пчеловоды разных районов уже забили тревогу: урожай меда в этом году в республике может быть рекордно низким. Если в прошлом году тому виной стала гибель более чем 80% пчелосемей и холода, то в этом — тридцатиградусная жара. Несмотря на начало июля, медокачка еще не началась. Потому что все силы пчелы тратят не на сбор нектара, а на борьбу с жарой. Мы опросили пасечников с разных районов республики и выяснили, что за последние пять лет в республике наблюдается печальная тенденция к сокращению урожая башкирского меда.

Рустам Усманов, Чекмагушевский район

- Думаю, что в этом году урожай меда будет действительно низким. Вся надежда на рапс, подсолнечник и гречку. Основная причина - холодная весна. Пчелы не могли набирать корм, нормально развиваться.

Срок медосбора — с 5 июля по 5 августа. Уже скоро август, а пока результатов нет. Для меня хороший урожай — это фляга в 40-50 кг меда. В этом году такого точно не будет.

Поэтому придется поднять цену, хотя в том, тоже сложном году, я их не поднимал. В этом году вместо 1000 рублей за банку трехлитрового меда буду продавать ее за 1200-1300 рублей.

Ильгиз Калимуллин, Иглинский район

- Честно говоря, все довольно печально. На самом деле мы уже почти привыкли к такому состоянию. Хорошие года урожая были в 2012-2013-м, но вот уже пять лет стоит непогода: то резкая жара, то холод, теперь - затянувшееся лето...

Пчелам надо, чтобы липа цвела, тепло было. Сегодня же и липа плохо цветет и нектара нет. Крайне неблагоприятные условия для сбора. Поддержки пчеловодов от государства в это трудное время ждать точно не стоит, про нас забыли. Выхода два — заниматься кочевым пчеловодством, ждать более благоприятной погоды.

Если говорить о ценах, вряд ли они сильно вырастут. Трехлитровая банка будет стоить около двух тысяч рублей (в прошлом она стоила от 1300 рублей). Ну а за качество меда переживать не стоит.

Виктор Крысов, Давлекановский район

- Весна действительно выдалась очень холодной. Пчела развивалась слабо, как, впрочем, и сейчас из-за жары. Ей плохо. Цветочного меда, донника будет очень мало. Думаю, все это отразится на качестве - он станет более плотным. Одна надежда — на гречиху, которая дает около 75-150 кг. В прошлом году за аналогичный период мы собрали уже 250 кг меда, в этом году — ноль!

Ильшат Имангулов, Краснокамский район

- Это уже четвертый непростой для пчеловодов год. Май и половина июня были холодными, пчелы не могли вылетать. Сегодня сажаешь рой в новый улей - а они не приживаются. Улетают оттуда. Нектар не собирают, развиваются плохо. Впервые такое вижу. Да и что-то не то у них с психикой, это очень чувствуется. Из-за этого семьи не такие мощные, как могли бы быть. Вся надежда на цветущую липу, на севере в районе есть поля донника — это всегда стабильный медонос. Понижения цен точно не будет, на качестве меда непогода не отразится.

Сергей Мулюков, вице-президент республиканской ассоциации производителей и переработчиков продукции пчеловодства

- Вспомним 2010-й год — сильнейшая засуха в республике и стране. Тогда цена на мед резко поднялась. После этого были 4 года успешного урожая. Это было сверхудачное время для цветения липы. Тогда это даже обернулось боком для самих пчеловодов. Цена стала падать, реализовать удавалось не все — в том числе из-за роста инфляции. Тогда пчеловоды вынужденно сокращали пасеки, поскольку просто не знали, кому и куда продать свой мед.

Если говорить об урожае меда в этом году, то не стоит сильно переживать. Старожилы, ведущие так называемый журнал пчеловодов, говорят о том, что каждые пять лет цикл цветения липы меняется. Следующие 3-4 недели окажутся решающими в урожае меда в этом году. Если не будет резких погодных изменений, то меда будет очень много. И это даже несмотря на то, что ряд районов республики сильно пострадали от заморозков.