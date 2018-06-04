Башкирский мед экспортировали в Польшу

Специалисты отдела ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте управления Россельхознадзора по республике досмотрели партию – 1740 кг меда, который направило ООО «ТД Дары Башкирии» автотранспортом в Польшу для свободной реализации. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора Башкирии.