Башкирский мед экспортировали в Польшу

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Почти две тонны башкирского лакомства отправилось за рубеж.
Специалисты отдела ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте управления Россельхознадзора по республике досмотрели партию – 1740 кг меда, который направило ООО «ТД Дары Башкирии» автотранспортом в Польшу для свободной реализации. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора Башкирии.
На мед выдан международный ветеринарный сертификат формы 5g и сертификаты здоровья на трех языках.
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