В Госдуме предложили узаконить башкирский мед

Речь идет об изменениях в действующий Гражданский кодекс, которые вводят новое понятие – «географическое указание». Например, башкирский мед (кумыс, казылык и т. д.). Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты российского парламента.

Под географическим указанием понимается в данном случае самостоятельный объект интеллектуальных прав в виде обозначения, которое позволяет идентифицировать товар, как произведенный на определенный территории. При этом присущие товару качества, свойства, репутация определяются в значительной степени именно географическим происхождением. При этом на данной конкретной территории должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, влияющая на его качество, репутацию и другие характеристики. Это, по мнению авторов законопроекта, позволит сделать региональные тренды более популярными и стимулирует их продвижение.

- В регионах России много товаров, уникальность которых обусловлена географическим происхождением и передающимися из поколения в поколение традициями, таких как «Башкирский мед», «Краснодарский чай», «Хохлома», «Тульский пряник» и другие, – говорят авторы инициативы, в числе которых спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Последний, кстати, ранее представлял в Госдуме Башкирию, ныне он представляет Свердловскую область.