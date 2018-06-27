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Новый заместитель мэра Уфы появится ради командировок

27 июня 2018, 13:44
В ближайшее время у уфимского градоначальника Ирека Ялалова появится новый зам – заместитель главы администрации – начальник управления транспорта и связи.

Это не совсем новая ставка: в настоящее время есть начальник управления транспорта и связи. Теперь он станет еще и заместителем сити-менеджера.

- Изменения вызваны необходимостью равномерного перераспределения функциональных обязанностей между заместителями главы администрации, представление интересов города во взаимодействии с органами государственной власти Башкирии и России. Помимо этого, при командировках в Минтранс России требуется, должность не ниже заместителя главы администрации, – объяснил заместитель главы администрации Уфа по кадрам Рустем Газизов.

При этом появление нового заместителя в коридорах уфимской мэрии не подразумевает расширения штатов: две должности (зам и начальник управления) будут совмещены. Новый заместитель будет заниматься вопросами перспективного развития транспортной инфраструктуры, организацией и координацией пассажирских перевозок в Уфе. Не исключено, он также займется и организацией дорожного движения – установкой светофоров, дорожной разметки и т. д.

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