Новый заместитель мэра Уфы появится ради командировок

При этом появление нового заместителя в коридорах уфимской мэрии не подразумевает расширения штатов: две должности (зам и начальник управления) будут совмещены. Новый заместитель будет заниматься вопросами перспективного развития транспортной инфраструктуры, организацией и координацией пассажирских перевозок в Уфе. Не исключено, он также займется и организацией дорожного движения – установкой светофоров, дорожной разметки и т. д.