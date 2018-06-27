Новый заместитель мэра Уфы появится ради командировок

Это не совсем новая ставка: в настоящее время есть начальник управления транспорта и связи. Теперь он станет еще и заместителем сити-менеджера.
- Изменения вызваны необходимостью равномерного перераспределения функциональных обязанностей между заместителями главы администрации, представление интересов города во взаимодействии с органами государственной власти Башкирии и России. Помимо этого, при командировках в Минтранс России требуется, должность не ниже заместителя главы администрации, – объяснил заместитель главы администрации Уфа по кадрам Рустем Газизов.
При этом появление нового заместителя в коридорах уфимской мэрии не подразумевает расширения штатов: две должности (зам и начальник управления) будут совмещены. Новый заместитель будет заниматься вопросами перспективного развития транспортной инфраструктуры, организацией и координацией пассажирских перевозок в Уфе. Не исключено, он также займется и организацией дорожного движения – установкой светофоров, дорожной разметки и т. д.