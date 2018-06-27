Депутаты Горсовета утвердили бюджет Уфы за 2017 год

Утверждению отчета об исполнении бюджета предшествовали публичные слушания, которые состоялись в конце мая 2018 года и которые длились рекордные 45 минут. Об этих слушаниях напомнил председатель постоянной комиссии Горсовета по бюджету, финансам и налогам Павел Васильев.