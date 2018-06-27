Депутаты Горсовета утвердили бюджет Уфы за 2017 год

Сегодня, 27 июня, в уфимском городском совете депутатов состоялось последнее в весеннюю сессию заседание, на котором были приняты различные решения. Одним из самых важных стало утверждение отчета об исполнении бюджета Уфы в 2017 году.
Основные параметры бюджета 2017 года:
Доходы: 24,2 миллиарда рублей;
Расходы: 24,6 миллиарда рублей;
Дефицит: 0,4 миллиарда рублей (381,4 миллиона рублей).
Утверждению отчета об исполнении бюджета предшествовали публичные слушания, которые состоялись в конце мая 2018 года и которые длились рекордные 45 минут. Об этих слушаниях напомнил председатель постоянной комиссии Горсовета по бюджету, финансам и налогам Павел Васильев.
- На слушаниях присутствовали 286 человек, 7 из них выступили. Пятеро из выступавших одобрили исполнение бюджета, двое высказались против. Те, кто выступил против утверждения отчета, конкретных предложений не предоставили.
Председатель ревизионной комиссии Горсовета Олия Порсева отметила некоторые негативные моменты при реализации городского бюджета, среди них, в частности, наличие дефицита, высокий уровень кредиторской задолженности и неравномерное исполнение в течение года.