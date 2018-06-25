В консолидированный бюджет Башкирии собрали почти 100 миллиардов рублей

Минфин Башкирии отчитался о том, как исполнялся консолидированный (бюджет Башкирии + бюджеты городов + муниципальные бюджеты) республиканский бюджет в первые 5 месяцев текущего года.

Всего в консолидированную казну поступило денег в сумме 99,4 миллиарда рублей, что на 27,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Основная часть поступлений – 85,5 миллиарда рублей – налоговые и неналоговые доходы, прирост по сравнению с прошлым годом на 33,5%.

Основными источниками доходов являются:

- Налог на прибыль организаций – 38,3 млрд руб (38,6% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов),

- Налог на доходы физических лиц – 20,7 млрд руб (20,9%),

- Налоги на имущество – 8,5 млрд руб (8,5%),

- Акцизы – 7,6 млрд руб (7,6%),

- Налоги на совокупный доход – 3,9 млрд руб (4,0%).

Заметнее всего выросли поступления от налога на прибыль - +18,4 млрд рублей или в 1,9 раза. Это связано с поступлениями разового платежа по мировому соглашению между АФК «Система» и ПАО АНК «Башнефть». Также выросли поступления НДФЛ – +11,0%, налогов на совокупный доход – +13,2%, налогов на имущество – +9,9%. Поступления от акцизов снизились на 1%.

Помимо налоговых и других обязательных поступлений, консолидированный бюджет Башкирии пополнился на 3,1 миллиарда рублей за счет использования имущества. Еще 13,9 миллиарда рублей пришли в виде безвозмездных поступлений.

Расходная часть консолидированного бюджета Башкирии профинансирована в сумме 71,5 миллиарда рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составил 10%.

Большая часть расходов – социальная сфера, на финансирование которой были направлены 80% всех расходов, 57,2 миллиарда рублей.

На субсидии из консолидированного бюджеты было за 5 месяцев направлено 40,6 млрд руб, на капвложения и дорожное хозяйство – 5 млрд руб,

Бюджет Башкирии (как часть консолидированного бюджета) исполнен за первые 5 месяцев этого года со следующим показателям:

- Доходы: 85,4 млрд рублей, +30,5%,

- Расходы: 61,4 млрд рублей, +9,4%.

Бюджеты городов и районов исполнены со следующими показателями:

- Доходы: 35,5 млрд рублей, +10,7%,