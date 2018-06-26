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Posted 26 июня 2018, 09:11

Published 26 июня 2018, 09:11

Modified 17 октября 2022, 19:24

Updated 17 октября 2022, 19:24

В ДТП в центре Уфы Toyota Camry перевернулась на крышу

26 июня 2018, 09:11
Что стало причиной аварии, пока не ясно, в ГИБДД происшествие не комментируют.

ДТП на достаточно оживленном в это время суток – около 13 часов – участке улицы Революционная произошло сегодня, 26 июня. Судя по фотографиям и видео, которые сделал уфимец Артем Клименко, оказавшийся в это время на месте происшествия, участниками ДТП стали белые автомобили японского и российского производства Toyota Camry и Lada.

В результате аварии первая оказалась на крыше, у второй повреждения кузова. На месте происшествия приезжали машины «Скорой помощи».

Что явилось причиной такого серьезного происшествия на оживленной улице, где скорость потока днем незначительна, не ясно. В республиканском ГИБДД комментировать ДТП отказались без объяснения причин. По нашей информации, это связано с проходящим в настоящее время чемпионатом мира по футболу.

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