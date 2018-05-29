Беспилотники будут использоваться в Уфе для съемки ДТП и доставки грузов

Красивыми видеокадрами, снятыми с высоты птичьего полета и не менее ошеломляющими своеобразной красотой промышленных объектов съемками, также сделанными свысока, сегодня уже никого не удивишь. Это еще несколько лет назад было в диковинку, а сегодня уже редкая свадьба обходится без съемок с коптера – маленького летательного аппарата, вооруженного камерой. Таких аппаратов в стране уже не счесть.

Говоря же о более серьезной части отрасли сверхмалой авиации – о беспилотниках – их на сегодняшний день зарегистрировано порядка двух с половиной тысяч бортов. И сегодня уже будет справедливо сказать, что в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Россия вполне на уровне основных мировых производителей – США и Израиля, которые буквально поделили между собой этот рынок. Цена при этом несколько ниже. И это при том, что качество и надежность наших летательных аппаратов не уступает заданным мировым стандартам.

Однако оценить потенциал рынка сегодня пока не может никто. Участники рынка полагают, что он не превышает 10 миллиардов рублей в год. В том числе, на 1 миллиард россияне покупают легких дронов – свадьбы тоже нужно красиво фотографировать – две трети этих аппаратов поставляются из Китая. Еще полтора миллиарда – БПЛА средней весовой категории. Основная же часть рынка состоит из услуг. Главным образом, это данные, получаемые с помощью беспилотников.

- Рынок изменился кардинально. За последние два года, если брать, скажем, исследуемые с помощью беспилотников леса, земельные участки, газо- и нефтепроводы, количество таких объектов увеличилось в 10 раз. Количество разрешений на полеты увеличилось в 8 раз, – говорит президент Торгово-промышленной палаты России Cергей Катырин.

Видео Видео: mkset.ru

Удобство использования беспилотников заключается в том, что время сбора аппарата к полету и работе занимает минут 15, не больше. Крейсерская скорость – до 120 километров в час, время полета – до 4 часов.

Стоимость услуг по аэрофотосъемке может составлять от полутора миллиона рублей. Цены на услуги по видеонаблюдению силами двух бортов, оборудованных видео-передатчиками, системами шифрования, системой спутниковой навигации могут достигать 15-18 миллионов рублей.

- В Уфе 3-4 организации, которые занимаются этим видом бизнеса. В основном это видео-съемка – свадьбы, рекламные ролики. Также к их услугам прибегают МЧС и МВД. Главный же заказчик – застройщики, которым необходимы красивые необычные ракурсы для использования в создании привлекательных рекламных роликов. Этим использование дронов в Уфе пока ограничивается, – говорит Руслан Муллахметов, разработчик беспилотных летательных аппаратов.

Специалисты, работающие на рынке сверхмалой авиации, говорят, что основную часть прибыли приносят продажи летательных аппаратов. А вот что касается услуг, то работать приходится на пределе рентабельности.

Услуги, которые оказываются с помощью БПЛА – это исследование лесных угодий, наблюдение за трубопроводами, контроль за ходом проведения строительных работ, наблюдение за дорожной ситуацией, природоохранная деятельность, например, выявление незаконных карьеров, вырубок леса.

Эффективность использования беспилотников можно понять на следующем примере. Чтобы человеку исследовать огромные лесные массивы, может понадобиться несколько лет. С помощью летательного аппарата это можно сделать за пару месяцев. Причем, с точностью до нескольких десятков сантиметров.

Еще одно перспективное направление использования дронов – сбор и оценка данных о плодородных землях, например, для целей прогнозирования урожайности, а значит, более точного финансового планирования. Хотя фермерам эта услуга пока не очень интересна. Тем более, что такая съемка сначала должна быть просмотрена представителями специальных ведомств. Это как минимум занимает определенное время.

- Аграрию нужна моментальная информация. Вот сегодня взошли посевы. Ему надо посмотреть, во-первых, как они взошли, во-вторых, есть ли там сорняки, нужно ли обрабатывать химикатами или это делать не стоит; стоит ли это делать сегодня или лучше подождать какой-то срок. Конечно, эта тема секретности и рассекречивания создает довольно сложные проблемы для тех, кто мог бы пользоваться этими услугами, – говорит президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

- Заказывают, бывает, аграрии аппараты для съемок в инфракрасном спектре. Это исследование позволяет с достоверной точностью предположить урожайность на данном участке. Есть такое направление использования БПЛА в сельском хозяйстве как обработка земель. Но в Башкирии я не знаю, занимается ли кто этим направлением: эти инновационные технологии пока только пробуются. Потому что, с точки зрения экономики, фермерам для обработки земель выгоднее использовать более крупные самолеты, – говорит Руслан Муллахметов, разработчик беспилотных летательных аппаратов.

Сегодня 80% рынка услуг – это два направления: картографирование и анализ протяженности объектов. Еще 18% – поисково-спасательные работы. На сельское хозяйство приходится оставшиеся всего 2% рынка. Однако эксперты оценивают, что к 2020 году эти пропорции заметно изменятся: за лидирующими сегодня направлениями останется по 15% рынка. Оставшиеся объемы поделят между собой сельское хозяйство и доставка грузов. Последнее направление в России сегодня пока не развито вообще.

Эксперты полагают, что основная часть «беспилотного» рынка - за услугами. Еще около 30% – продажа летательных аппаратов.

- Есть дорожная карта, утверждённая правительством, по которой сейчас будет совершенствование процедур, в том числе, в законодательном плане. К лету 2019 года, я полагаю, будет вопрос решён по упрощению режима секретности, по упрощению процедур получения разрешения на полёты. Упрощение касается и сроков, на которые даются эти разрешения, – говорит президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

- Мы планируем в ближайшее время запустить в Уфе инспекцию дорожных происшествий, вести мониторинг. Есть перспективы вылетать на места ДТП. На месте ДТП возможно сделать картографию места происшествия со всех сторон, либо создать 3D-модель, – говорит Руслан Муллахметов, разработчик беспилотных летательных аппаратов.