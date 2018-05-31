В Башкирии осудили виновника смертельного ДТП

Житель села Мраково Кугарчинского района обвиняется в нарушении ПДД при управлении автомобилем с причинением по неосторожности смерти пешеходу, сообщили в пресс-службе верховного суда республики.

8 февраля 2018 года водитель «Lada Granta» на 192 километре автодороги Уфа-Оренбург выехал на обочину и наехал на пешехода, который шел во встречном направлении. От полученных травм несчастный скончался на месте.