Инфляция в Башкирии ниже, чем в среднем по России

По итогам апреля цены на основные потребительские товары и услуги в Башкирии выросли на 1,5% в годовом исчислении (апрель 2018-го / апрель 2017-го). Это гораздо меньше, чем в среднем по стране: уровень российской инфляции – 2,4%. И еще меньше, чем годом ранее: тогда уровень роста цен отметился на пункте 3,7%. Об этом сообщает Национальный банк по Башкирии.