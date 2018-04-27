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Одноклассники запустили интернет-магазин китайских товаров

27 апреля 2018, 15:37
Пользователи могут не только купить понравившийся товар, но и оставить видео-обзор на него.

Соцсеть запустила на своих платформах маркетплейс товаров из Китая. Теперь любой пользователь ОК может выбрать то, что ему понравилось из различных категорий, оформить покупку и доставку почтой. Особенностью нового решения является интеграция пользовательского контента.

Это означает, что перед покупкой можно будет, что называется, не выходя из дома, посмотреть видеообзоры тех, кто уже купил и пользуется товаром. А в последующем, соответственно, оставить свой обзор. Кроме того, владельцы групп смогут создавать собственные каталоги. При этом авторы видео и каталогов будут зарабатывать на продаже товаров.

Одноклассники – первая соцсеть в России, которая на своей платформе запустила маркетплейс. При этом онлайн сервисы в ОК активно развиваются. В частности, можно купить билеты в кино, на концерты, пополнять счет мобильного телефона или транспортной карты.

- С запуском собственного интернет-магазина мы развиваем направление электронной коммерции и делаем следующий шаг в формате «смешанной реальности»: пользователи получают услуги и реальный доход с использованием только онлайн-сервисов. Впервые в соцсети доступен полный цикл покупки: от выбора товара до размещения заказа и оплаты. Магазин будет полноценно интегрирован в нашу социальную платформу, – говорит Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники.

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#Новости#Интернет-портал#Соцсети#Торговля#Марат Гареев#Технологии
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