Одноклассники запустили интернет-магазин китайских товаров

Это означает, что перед покупкой можно будет, что называется, не выходя из дома, посмотреть видеообзоры тех, кто уже купил и пользуется товаром. А в последующем, соответственно, оставить свой обзор. Кроме того, владельцы групп смогут создавать собственные каталоги. При этом авторы видео и каталогов будут зарабатывать на продаже товаров.