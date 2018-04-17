Жители Башкирии тратят на интернет-покупки больше, чем москвичи

Средний чек интернет-покупателя из Башкирии равен 5009 рублям, другими словами, это средняя стоимость одного заказа на покупку в разного рода интернет-магазинах. Среди регионов России мы по этому показателю на 9 месте.

В среднем по стране стоимость электронной покупки равна 4120 рублям. Исследование интернет покупок провел портал скидок и купонов Picodi.

В этом смысле мы выглядим несколько расточительнее, чем даже москвичи – 4746 рублей, хотя в первопрестольной, как говорят, и зарплаты повыше, и вообще все деньги туда стекаются со всей страны.

А наши извечный конкурент, Татарстан, вовсе не вошел в топ-50 по величине средней стоимости интернет-покупки. К слову, на первом месте алмазно-бриллиантовая Якутия с величиной среднего чека в 8009 рублей, на последнем месте Кировская область – 3699 рублей.

Теперь самое интересное. Оказывается, согласно исследованию, почти 40% интернет-покупок совершается в рабочее время с 12:00 до 18:00 часов. Ну правильно, не работать же в разгар рабочего дня. Еще около 40% покупок совершается все же вечером, после 20.00.

Фото: picodi.com

Половина покупок совершается со стационарных компьютеров, почти половина со смартфонов и совсем немного (около 4%) с планшетов, популярность которых, к слову, также согласно исследованию, постоянно падает.

При покупке с компьютера топ-5 покупок выглядит следующим образом:

- Одежда;

- Электроника;

- Книги;

- Доставка еды;

- Товары из Китая.

Фото: picodi.com

При заказе со смартфона пятерка лидеров среди интернет-покупок выглядит несколько иначе, но незначительно:

- Одежда;

- Доставка еды;

- Электроника;

- Книги;