Технологии

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Война с жиром: что спасет вашу микроволновку — народные средства или химия?
2 декабря, 12:40
Ноябрь
Дачники удивлены: как ультразвуковой отпугиватель за одну неделю избавил от мышей!
2 ноября, 10:24
Октябрь
Уфимцев просят оценить светофоры
30 октября, 16:05
Поезд Победы прибудет в Уфу
22 октября, 04:10
Путину показали уфимский Центр фехтования за ₽1 млрд
17 октября, 15:41
Башкирия потеряет ₽378 млн на IT
7 октября, 08:00
Утильсбор в России: кому придется платить
2 октября, 12:39
Как открыть дверцу стиральной машины, если она заблокирована, а внутри бельё?
2 октября, 12:27
Сентябрь
Пиво, петухи и люкс для влюбленных: рейтинг тюрем Уфы и Башкирии
28 сентября, 09:38
Топ-6 самых доходных вакансий в Уфе
23 сентября, 13:14
Зима близко: в Уфе ставят тёплые остановки
20 сентября, 07:31
10 хитрых деталей, которые сделают вашу квартиру удобнее
19 сентября, 13:35
Белорецк. Дрон над Белорецком — что это было
12 сентября, 04:58
Видео. «Отлетают как горячие пирожки»: дроноводы Башкирии показали свою работу
11 сентября, 13:30
Моющий пылесос или ручная швабра? Разбираем плюсы и минусы способов уборки
5 сентября, 13:00
Школы дроноводов открыли в Башкирии
3 сентября, 08:18
Август
Восстание машин: из Уфы колонизируют Марс
30 августа, 06:35
Мозговой чип вернул речь пациенту с БАС
Новая разработка ученых позволяет пациентам с серьезными параличами вернуть речь.
16 августа, 16:55
Школьникам запретили мобильники в Башкирии
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Башкирия выпустила 1 565 беспилотников
Перспективы развития сферы БПЛА озвучил премьер-министр региона Андрей Назаров.
7 августа, 11:44

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