Как интернет-мошенники могут опустошить ваш банковский счет

О том, как вас могут обмануть и как этого не допустить – в материале Медиакорсети.

С начала года в республике совершено около 1,6 тысяч мошенничеств с использованием интернет-ресурсов. Еще около 800 – с помощью средств мобильной связи. Это половина от общего числа всех мошенничеств в регионе. Как пояснили Медиакорсети в МВД Башкирии, наиболее популярной средой обитания мошенников являются сайты бесплатных объявлений и социальные сети.

Газета «Комсомольская правда» проанализировала, какие виды интернет-мошенничеств наиболее популярны сегодня.

Вредная посылка

Самой частой «удочкой» мошенников является письмо на почту или рассылка через бесплатные мессенджеры. Как правило, в сообщении содержится информация о каком-нибудь «очень выгодном» предложении. Все, что в данном случае нужно мошенникам, - это то, чтобы вы перешли по ссылке. Через нее на ваш компьютер или гаджет загрузится вредоносная программа. Она передаст мошенникам логин и пароль от вашего онлайн-банка. А если вы переходили по ссылке через телефон, то они получат и код подтверждения из sms-сообщения, которое пришлет банк.

Что происходит дальше, всем понятно: преступники получают данные и могут снять с вашего счета фактически любую сумму.

- Сотрудниками полиции потерпевшие направляются в отделения банков для оформления заявлений о спорных транзакциях, при этом получить возможность возврата своих денежных средств потерпевшие смогут только после того, как обратятся в офис, - пояснили в МВД Башкирии. - Однако, как показывает практика таких обращений, в большинстве случаев обратившиеся граждане получают отказ в удовлетворении требований. Банки снимают с себя ответственность за совершение действий, связанных с несанкционированным доступом к банковской карте клиента, ссылаясь на то, что он (клиент) самостоятельно подключает услугу «мобильный банк», автоматически соглашаясь с условиями ее предоставления, в том числе с необходимостью выполнения требований безопасности.

«Ваша карта заблокирована»

Сообщение «ваша банковская карта заблокирована» также входит в число самых популярных видов мошенничеств. К нему, как правило, прикрепляется телефон сотрудника службы безопасности, по которому надо перезвонить, чтобы решить проблему. Звонить в этом случае нужно. Но не по указанному номеру, а по официальному телефону вашего банка. В 99% случаев сообщение оказывается ложным.

- Мне два года назад пришло смс, что моя карта заблокирована с номером банка, - рассказывает 32-летняя Наталья Лаврентьева из Уфы. – Перезванивать я не стала, это была суббота, и я решила в понедельник по пути на работу зайти в банк. Денег на карте было все равно минимум. Когда же я пришла в банк, мне сообщили, что карта работает как раньше, никакой блокировки не было.

Сайты-двойники

Также в интернете очень много сайтов-двойников. Они специально создаются мошенниками практически в полном соответствии с оригинальными. Отличается лишь доменное имя. Примерно как Adidas и пресловутый Abibas. Оплатив покупку в таком магазине, вы не получите товар, но деньги потеряете безвозвратно. В прошлом году Центробанк закрыл 1,6 тысячи таких «сайтов-двойников». В Казани в этом году задержан уфимец, который под предлогом покупки сотовых телефонов и планшетов через интернет-сайт совершил более 22 фактов мошенничеств.

- Злоумышленники под видом продажи различного товара или оказания услуг, выманивают у жертвы предоплату, - пояснили в МВД Башкирии. - Получив деньги, отключают мобильный телефон, удаляют либо видоизменяют страницу, и ищут новую жертву. Учитывая доступность современного интернета, география места нахождения аферистов обширная. К примеру, мошенник, находясь в городе Тольятти Самарской области, с помощью одного из социальных сайтов завладел 25 тысячами рублей у одной жительницы Хайбуллинского района, перечисленных в качестве предоплаты за покупку товара. В последующем после зачисления денежных средств продавец перестал выходить на связь.

Выгодное предложение

Очень часто, когда вы заходите на сайт, тут же появляется чат, в котором с вами начинает разговаривать якобы сотрудник какой-либо финансовой компании или госструктуры. Но это могут быть и мошенники. Если они гарантируют выгодные инвестиции и предлагают тут же внести деньги на счет в личном кабинете, то есть повод насторожиться. Второй вариант - мошенники предлагают получить компенсацию или денежную выплату от государства. Вам в этом случае нужно оплатить небольшую пошлину или подоходный налог. И тогда деньги якобы поступят на счет. Естественно, в этом случае уплаченную пошлину у вас украдут, и никаких денег в дальнейшем вы не получите.

- У меня был случай, когда что-то случилось с ноутбуком, - рассказывает 27-летняя Лиана Ахметгареева. – Он перестал работать, на экране появилось окно с надписью, что что-то не так с браузером и предлагалось срочно обновить его за 2,3 тысячи рублей. Я растерялась и нажала на окошко. Вышел счет, по которому якобы надо перевести деньги, и я перевела деньги на указанный номер. Ноутбук так и не заработал, а деньги, понятно, пропали.

В чем причина успеха мошенников

Виды мошенничеств в интернете становятся все более изощренными, однако причина их успеха остается прежней. Это невнимательность пользователей и их излишняя доверчивость. Острее всего это проблема стоит перед представителями старшего поколения. Заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев подчеркивает, что пенсионеры – это категория граждан, которая довольно привлекательна для злоумышленников.

- При получении сообщений от незнакомцев, они не должны верить им на слово, - советует Артем Сычев. - Лучше сначала позвонить родным и близким людям и посоветоваться с ними. Пожилым людям нужно объяснить, что при получении подобных сообщений они не должны верить на слово незнакомцам, а должны позвонить родным и близким людям, которым доверяют и посоветоваться с ними.

Вместе с тем, как отмечает Сычев, вектор атак злоумышленников в последнее время сместился на граждан возраста до сорока лет. Причина проста – они более активные интернет-пользователи. В феврале прошлого года МВД Башкирии сообщало, как деньги мошенникам перевела молодая пара. В социальной сети их приятель пожаловался на сложные обстоятельства в жизни и попросил денег. Сердобольный товарищ тут же решил помочь и перевел с карты своей избранницы 6 тысяч рублей. Но приятелю этого оказалось мало – слишком велики были у него проблемы. Посоветовавшись, молодые влюбленные перевели еще 15 тысяч на указанный счет. И только когда «друг» начал требовать еще денег, уфимцы поняли, что пишет им вовсе не их товарищ. Они позвонили приятелю и тот подтвердил – его страницу взломали.

- Удобствам дистанционных финансовых сервисов сопутствуют определённые риски, - подчеркивает Сычев. - Поэтому всем нужно знать правила кибергигиены и соблюдать их: устанавливать и регулярно обновлять антивирусные программы, не открывать подозрительных сообщений, проверять, какое программное обеспечение загружаем, на какие сайты заходим. Тогда можно говорить о безопасном использовании информационных финансовых технологий.

Что делать, если деньги всё-таки ушли

По данным Банка России, в 2016 году на каждый миллион рублей, переведенный с карт, в руки мошенников попадал 21 рубль, в 2015 году – 28 рублей. Сейчас вероятность потерять деньги с карты очень мала, и, как правило, виноваты сами владельцы.