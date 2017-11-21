Ялалов призвал "пропылесосить" интернет в поисках идей по дизайну Уфы

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов заявил, что муниципалитет испытывает дефицит свежих идей в вопросах благоустройства. В связи с этим он призвал искать новые подходы, в том числе в интернете.

По словам Ялалова, в городе проделана большая работа в плане оформления города в дизайне 1920-х годов. В частности, установлены различные чугунные элементы, фонари, скамейки. Однако, по мнению мэра, необходимы и более современные идеи, подчеркивающие развитие мегаполиса.