Ялалов призвал "пропылесосить" интернет в поисках идей по дизайну Уфы

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Глава администрации Уфы Ирек Ялалов заявил, что муниципалитет испытывает дефицит свежих идей в вопросах благоустройства. В связи с этим он призвал искать новые подходы, в том числе в интернете.
По словам Ялалова, в городе проделана большая работа в плане оформления города в дизайне 1920-х годов. В частности, установлены различные чугунные элементы, фонари, скамейки. Однако, по мнению мэра, необходимы и более современные идеи, подчеркивающие развитие мегаполиса.
- Нам нужны свежие идеи в вопросах архитектуры, дизайна, - отметил Ялалов. - Пропылесосьте весь интернет.
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