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В Уфе пройдет открытое совещание минэкономразвития России

15 марта 2018, 15:24
Специалисты обсудят вопросы инвестиционной деятельности в регионах и создания «Единого окна».

Это будет полнодневное открытое совещание, 28 марта в мероприятии примут участие около тысячи человек из Приволжского федерального округа и других регионов страны. Главной темой станет обсуждение работы бизнеса в регионах, в том числе, в разрезе взаимоотношений банков и предпринимательского сообщества в процессе реализации инвестиционных проектов.

Как говорят организаторы, протокол мероприятия ляжет в основу будущих майских указов главы государства.

Помимо обсуждения важных вопросов инвестиционной деятельности запланирована церемония подписания инвестиционных соглашений по проектам, которые стали победителями Федерального конкурса «Регионы – устойчивое развитие».

Зарегистрироваться и бесплатно принять участие в совещании можно по ссылке: http://conference.infra-konkurs.ru

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