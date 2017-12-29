Хамитов: По масштабам инвестиций Башкирия входит в категорию гроссмейстеров

Глава Башкирии считает, что у региона есть все шансы на успех, несмотря ни на что.

Сегодня, 29 декабря, агентство РИА Новости опубликовало интервью главы Башкирии Рустэма Хамитова. Среди ответов на заданные вопросы в свете событий последних дней наиболее актуально прозвучала тема инвестиций.

- Год завершаем в целом позитивно. Основные макроэкономические показатели в плюсе, - констатировал факт Рустэм Хамитов. - Башкирия входит в десятку крупнейших регионов страны, в том числе по объему вложений в капитал. Гроссмейстерской цифрой для субъектов РФ считаются инвестиции в объеме 300 миллиардов рублей в год и более. Таких территорий немного, может, 10-15. В прошлом году цифра в нашей республике составила 360 миллиардов рублей, мы занимали девятое-десятое место по объему инвестиций в стране. Конечно, это солидный результат.

Глава региона перечислил такие отрадные факты, как строительство новых производств в Салавате, Уфе и ряде других городов, модернизация крупных производств, открытие новых энергообъектов, недавний рост объемов жилищного строительства и развитие агропрома.

Но итоги 2017 года несколько подкосили развитие региона, потому что по итогам уходящего года объем инвестиций будет меньше, чем в прошлом. Об этом на днях был серьезный разговор на заседании правительства.

- Тому есть две причины: эффект высокой базы 2016 года и завершение крупнейших строек на "Газпром нефтехим Салавате", - попытался оправдаться глава Башкирии. - В следующем году, мы верим, начнется новый инвестиционный цикл, но уже связанный с модернизацией нефтеперерабатывающих заводов группы компаний "Башнефть". Одновременно будут привлечены ресурсы в строительство объектов горнорудной промышленности, которая в Башкортостане принадлежит группе компаний УГМК. Будет активно продолжаться развитие сельского хозяйства, лесоперерабатывающей промышленности. Кроме того, на подходе новый проект австрийской компании Lasselsberger по производству сухих строительных смесей и белого цемента с объемом инвестиций 200 миллионов евро, строительство второй очереди лесоперерабатывающего предприятия австрийской компании Kronospan на такую же сумму.

Рустэм Хамитов выразил уверенность, что в Башкирии все-таки формируется правовое пространство, многократно выросли возможности получения инвесторами льгот. На ближайшие три-пять лет вопрос с инвестициями для нас понятен, тем не менее мы будем делать все, чтобы объем инвестиций продолжал расти.

В качестве примера в интервью прозвучала тема сотрудничества с Китаем.

- Китай для нас - стратегический партнер. После того, как в Уфе в 2015 году прошли саммиты ШОС и БРИКС, мы начали очень тесно работать с китайским бизнесом. Уезжая из столицы республики, китайский лидер Си Цзиньпин сказал о том, что в Уфе китайская делегация открыла "золотую жилу дружбы между Башкирией и Китаем". Действительно, китайский бизнес услышал эти слова. Первые пару лет мы сверяли часы, изучали нормативное поле, а сейчас уже идет проектирование. Близки к началу реализации несколько проектов. Это цементный завод в Зауралье стоимостью примерно 200 миллионов долларов. Мы также планируем, что в 2018 году начнется сборка китайских колесных тракторов на одном из предприятий республики.