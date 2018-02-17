Моногорода, медицина, инвестиции – чем глава Башкирии удивил коллег в Сочи

Рустэм Хамитов вернулся с Российского инвестиционного форума в отличном настроении.

Вчера, 16 февраля, завершил свою работу Российский инвестиционный форум «Сочи-2018». Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, в рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве республики с Владимирской областью, с Фондом «Росконгресс» и Ассоциацией юристов России, с Национальным конгресс-бюро, а также меморандум о взаимодействии с Агентством стратегических инициатив и Внешэкономбанком. Особо среди итогов форума выделили подписание соглашения с компанией «Чжифан», которая инвестирует около 6 млрд рублей в строительство тракторного завода в Благовещенске.

- Кроме того, по итогам форума подписаны документы по инвестиционным намерениям на общую сумму 63,5 млрд рублей. В их числе – соглашения с Башкирской мясной компанией по реализации проектов в сфере АПК, с ООО «ГринОйл» по реализации проекта в области экологии, а также с турецкой «СМК Стройинвест», планирующей заняться строительством объектов социальной инфраструктуры в республике. Минэкономразвития РБ заключило соглашение с Башкирским инновационным заводом нефтегазового оборудования, который станет новым резидентом ТОСЭР «Белебей», - сообщили в пресс-службе Рустэма Хамитова.

Непосредственно сам Рустэм Хамитов принял участие в пленарном заседании форума, встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с главами регионов, а также выступил с докладом о формировании территорий опережающего социально-экономического развития на базе моногородов региона.

Об этих и прочих достижениях глава Башкирии сообщил в ходе общения с прессой.

- Сегодня в коридорах во время перемещения из одного зала в другой я пообщался минимум с десятком федеральных министров, заодно проговорил и нашу республиканскую тематику, - воодушевленно сообщил Рустэм Хамитов журналистам. - Одновременно на этой площадке можно высказывать свои мнения, может быть, порой отличающиеся от, скажем так, существующих официальных подходов. Потому что жизнь не стоит на месте, всегда что-то меняется.

Потом он прояснил детали проведенного на форуме времени.

- В частности, я принимал участие в тематическом заседании, посвящённом развитию моногородов. У нас несколько моногородов. Два из них вошли в программу создания территорий опережающего социально-экономического развития. Поделился опытом. Сказал о том, что республика сегодня правильно выстроила приоритеты в этой работе, приняла свою региональную программу по работе с моногородами, направляет достаточно большое финансирование. Более того, мы будем создавать Центр развития территорий, и то, что мы сегодня делаем с моногородами, переносить на все муниципалитеты, - рассказал Рустэм Хамитов, сделав акцент на реакции его слушателей. - С интересом было выслушано. Надеюсь, что наше предложение будет учтено в рекомендациях форума.

Рассуждая о развитии регионов, глава Башкирии традиционно не упустил случая запустить камешек с упреком в прошлое и на фоне воспоминаний умело преподнести реалии.

- Знаете, было время, когда федеральный центр был больше ориентирован на свои проблемы, а регионы в некотором смысле были предоставлены сами себе. Что касается нашей республики, для нас это не страшно. Мы довольно сильны. У нас очень хорошие возможности – и финансовые, и экономические, и по своему позиционированию. Но есть очень значительное количество регионов, действующих недостаточно эффективно. И для них как раз эта региональная политика, поддержка, помощь, ясные и понятные ориентиры, по которым нужно развиваться, очень важны, - поделился своим мнением Рустэм Хамитов. - Не должно быть регионов, которые тормозили бы развитие страны. В этой части предлагается несколько самых разных подходов, но прежде всего это ответственность регионов за ту работу, которую они делают. В этом случае они получают дополнительное финансирование и, собственно говоря, каким-то образом выходят из сложной ситуации. Ещё раз повторяю, нашей республики это касается в меньшей степени.

Тут руководитель республики все-таки не упустил случая поведать о взаимоотношениях с инвесторами. Памятуя о недавних совещаниях в правительстве Башкирии, где руководителям ведомств весьма досталось от Рустэма Хамитова за недоработки по многим позициям, его комментарии на форуме звучали довольно оптимистично.

- Мы на сегодняшний день работу по привлечению инвестиций обязаны поднимать на следующий уровень. В целом всё неплохо. У нас по итогам 2017 года инвестиций будет больше 300 млрд рублей. Это очень значимые цифры. В Свердловской области – 250 млрд рублей, в Челябинской области – около 200 млрд рублей, у нас – более 300 млрд рублей. То есть мы на уровне, мы будем в числе 10-12 крупнейших инвестиционных регионов, - поделился историей успеха Рустэм Хамитов. - В частности, ко мне подходил президент Франко-российской торгово-промышленной палаты, который готовит визит президента Франции Эммануэля Макрона на Петербургский международный экономический форум в мае этого года. Его очень заинтересовала история с приходом к нам в республику французской компании Savencia, которая будет производить мягкие и твёрдые сыры. Завязался разговор, и, похоже, мы получим ещё несколько предложений по французским предприятиям, которые хотели бы работать у нас.

Из дальнейшего выступления главы Башкирии следовало, что и «всё остальное у нас достаточно надежно».

- Социальные обязательства мы выполняем, ресурсы у нас есть. Темы, которые сегодня обозначены главными для субъектов Российской Федерации – здравоохранение и образование, – мы ведём в полном объёме. Более того, за свои ресурсы проектируем и будем строить значимые объекты, развивать медицинскую инфраструктуру, - сообщил Рустэм Хамитов. - Сегодня реализуется проект «Бережливая поликлиника». Поликлиники должны стать учреждениями, которые развернутся лицом к людям. Туда будет приятно заходить даже с внешней точки зрения. Там будет соответствующее обслуживание, будет царить доброта и правильное отношение к тем, кто нуждается в медицинской помощи. Такую программу мы будем проводить. Одним словом, мы в тренде. А если говорить честно, то ряд направлений мы начали развивать раньше федерального центра. У нас есть определённые преимущества. Мы спокойно смотрим в будущее.

Видимо, чтобы другие регионы не стали слишком сильно завидовать Башкирии, Рустэм Хамитов в нескольких словах поведал и о насущных проблемах.

- Никто не говорит о том, что у нас нет нерешённых вопросов. Конечно же, есть. Где-то, может быть, не хватает ресурсов, где-то есть неповоротливость властных структур, где-то ещё есть чёрствость по отношению к людям, невнимательность. Но всё это потихоньку уходит из нашей сегодняшней жизни, - завершил он свою реплику на оптимистичной ноте. - И я надеюсь, что Башкортостан, конечно же, будет демонстрировать образцы передовой, современной работы по всем направлениям, по всем показателям.

Как признались в неофициальном общении представители ряда региональных ведомств, они с нетерпением ждут первых совещаний после возвращения башкирской делегации из Сочи. Учитывая непредсказуемость главы республики, они могут быть весьма динамичны.