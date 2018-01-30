Кого обнял Президент России или пиар на чужой кампании

За год после первого «засвета» на выборах 2016 года из клерков выросла целая Чанышева, которая, не слезая со своей первой шконки, вывела Башкирию в «передовики» России по протестной активности. С бывшим начальником — главным политтехнологом страны как-то не задалось после совместной работы в ПФО 15 лет назад. Человек, который высмотрел среди серой чиновной массы выходцев из Башкирии даровитого менеджера-процессника из «Русгидро», давно занимается внешними угрозами и ему совсем не до губернских дел.