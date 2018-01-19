Треснувший мост в Уфе: Пробки затянутся на несколько лет

Отвечаем на самые распространённые вопросы о старом уфимском мосте.

Проблемы с транспортом преследуют Уфу на протяжении последних нескольких лет, но если раньше это были только грязные маршрутки, а в прошлом году отсутствие денег на уборку снега, то начало 2018 года принесло горожанам очередной "сюрприз" – власти закрыли для проезда один из мостов через Белую на трассе Уфа-Аэропорт.

Сначала мост закрыли на время холодов, - тогда на сайте администрации города появился релиз с извинениями в адрес уфимцев, однако с уходом морозов мост уфимцам не вернули.

Причина закрытия моста на время морозов – рекомендации «Нормативно-Испытательного Центра «Мосты», проводившего исследования. Однако во время холодов, трещина в дорожном полотне заметно увеличилась, и стало очевидно, что движение транспорта небезопасно.

В администрации вновь извинились и попытались разгрузить вечерние пробки, введя реверсивное движение на втором мосту, однако это почти не изменило ситуацию.

О проблемах с мостом знали давно

То, что мост требует капитального ремонта, стало известно ещё в конце 2014 года. Тогда институт «Гипростроймост» даже подготовил проект реконструкции старого моста и строительства нового между двух уже существующих, за подготовку документации из бюджета Уфы было выплачено 111 млн рублей. Проект благополучно прошёл госэкспертизу, однако накануне саммитов ШОС и БРИКС никто за мост не взялся, а после саммитов - тоже. Теперь у Уфы, как сказал глава города Ирек Ялалов, денег на реконструкцию моста нет, тут помочь сможет только республиканский или федеральный бюджет. Месяц назад озвучивалась сумма в 6 миллиардов рублей, тогда же Ялалов заявил, что лично обращался к руководству республики, но ясности, когда будут деньги, и будут ли они вообще, пока нет.

Проект реконструкции моста обошёлся бюджету в 111 млн рублей.

Как реконструкция отразится на уфимцах

Немалая для Уфы сумма в шесть миллиардов продиктована тем, что разрабатывавшие проект реконструкции сотрудники института «Гипростроймост» не видят других способов, кроме как полностью разобрать конструкцию и собрать новую.

Проект предполагает, что в ходе ремонта будет произведён демонтаж опор 1, 8, 11 с последующим строительством на их месте новых опор. Напомним, что мост треснул именно над восьмой опорой.

Проект предполагает, что работы начнутся с левого берега. Так же видно, что одна из опор будет перенесена.

В 2014 году специалисты предлагали сначала построить между действующими мостами третий, который на время ремонта моста 1956 года постройки позволит разгрузить транспортные потоки, однако сейчас эти планы пересматриваются. Так или иначе только реконструкция старого моста по планам должна продлиться три года.

- Только реконструкция моста проблему не решит, третий мост нужен однозначно, - рассказал нашему корреспонденту разрабатывавший проект специалист института «Гипростроймост» Саид Сизо.

По планам 2014 года, третий мост, который должен был уместиться в десятиметровом промежутке между существующими мостами, позволил бы увеличить количество полос с семи имеющихся до десяти. По прогнозу строительство нового моста должно было продлиться тоже около трёх лет. В любом случае в ближайшие три года жителям уфимской агломерации, расположенной вдоль трассы Уфа-Аэропорт, придётся терпеть пробки, или объезжать проблемный участок через микрорайон Затон и мост на «Каменной переправе», подъезд к которому, впрочем, тоже затруднён в часы пик.

Третий мост будет построен между двумя существующими.