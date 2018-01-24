Владимир Путин прибыл в Уфу: подробности

В официальной программе его визита - два пункта.

Президент России Владимир Путин прибыл в Уфу с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе главы Башкирии. В уфимском аэропорту его встретил глава региона Рустэм Хамитов.

Ранее пресс-служба главы государства сообщала, что Владимир Путин в Уфе побывает в ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение», где проведет совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса. Также Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым.

Отметим, что в преддверии визита первого лица государства в Уфу оживилась активность обманутых дольщиков. Так, во вторник, 23 января, дольщики ЖК "Миловский парк" объявили голодовку и начали акцию "Встреча с Путиным", выставляя пикеты в разных местах Уфы. Сегодня к ним присоединились и обманутые дольщики из Стерлитамака (пострадавшие от ООО "Башстрой").

Самолет с президентом страны приземлился в уфимском аэропорту после шести часов вечера.

Вначале Владимир Путин посетил УМПО, где он осмотрел цеха и пообщался с работниками предприятия.

В ходе разговора инженер-наладчик Виктор Богомолов предложил вернуться к традициям награждать лучшие предприятия страны государственными наградами. После чего Владимир Путин взял и обнял собеседника.

Рабочие также предложили восстановить на предприятии медико-санитарную часть, которая существовала в советское время, но позже была упразднена.

– Я обязательно поговорю с руководителем республики. Он человек опытный, достаточно активный, эффективно работающий. Мы поговорим с ним, – сказал Владимир Путин. – Если нужна какая-то помощь, допустим, из федерального бюджета по линии Минздрава, мы это сделаем. Но у вас в республике хорошие экономические показатели, выше среднего по стране по ряду параметров. В принципе, республика в состоянии это сама сделать.

Президент ознакомился с продукцией предприятия, в том числе гражданского назначения, осмотрел экспозицию деталей и узлов перспективных вертолётных двигателей.

В рамках программы импортозамещения «ОДК-УМПО» участвует в работе по выпуску компонентов вертолётного двигателя ВК-2500 для большинства вертолётов «Ми» и «Ка». Узлы двигателя производятся в кооперации с другими заводами ОДК.

Глава государства осмотрел один из производственно-технологических центров, создаваемых в рамках проекта. Он специализируется на изготовлении узлов турбины и сопловых аппаратов ВК-2500. Всего в Уфе будет производиться более 900 деталей и сборочных единиц двигателя.

На экспозиции был представлен модернизированный двигатель ВК-2500П, оснащённый цифровой электронной системой управления и обладающий более высокими эксплуатационными характеристиками, а также двигатель ТВ7-117С, предназначенный для самолетов марки Ил. Президент также ознакомился с продукцией гражданского назначения, в том числе для нефтегазовой промышленности.

Затем он начал совещание по диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

- Мы, если помните, в сентябре 2016 года на совещании в Туле рассматривали вопросы диверсификации в сфере ОПК (оборонно-промышленного комплекса), обсуждали, как максимально задействовать его потенциал для выпуска высокотехнологичной гражданской продукции, - сказал Владимир Путин. - Сейчас был в цехах, посмотрел, как здесь организовано производство, какое новое оборудование поступило, как люди на нём работают. Думаю, что вы со мной согласитесь: иногда даже не верится, что мы это всё делаем, что мы смогли организовать производство такого уровня, такого класса.

- Но оно не должно простаивать в будущем, когда объёмы гособоронзаказа неизбежно, в связи с прохождением пика заказов со стороны Минобороны, будут сокращаться, - отметил глава государства. - Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию, во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом её качество и конкурентоспособность.

Участие в совещании приняли руководители предприятий ОПК, развивающих выпуск продукции двойного и гражданского назначения.

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин подчеркнул, что диверсификация ОПК позволит развивать технологический и производственный ресурс предприятий, укреплять трудовые коллективы, – а это сотни тысяч высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих.

- Выпуск гражданской продукции должен полностью, максимально загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден, - сказал президент России.

А перед отраслью стоит стратегическая задача – повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30 процентов от общего объёма продукции ОПК, а к 2030 году – до 50 процентов.

За последний год с небольшим Россия продвинулась в этом направлении. Так, начала действовать информационно-аналитическая система по мониторингу закупок гражданской продукции оборонно-промышленного комплекса страны. Создано НПО «Конверсия», которое займётся продвижением такой продукции на рынки, причём как в нашей стране, так и за рубежом. Кроме того, Внешэкономбанком и Фондом развития промышленности предусмотрено льготное финансирование для поддержки диверсификации ОПК.

Фото: Kremlin.ru

Приоритеты, поставленные Владимиром Путиным

Первое. У нас реализуется целый ряд масштабных программ, в том числе по модернизации электроэнергетики и развитию цифровой экономики, а также по внедрению наилучших доступных технологий, оснащению медучреждений, по экологическому оздоровлению территорий, созданию индустрии переработки и утилизации отходов. И предприятия оборонно-промышленного комплекса должны активнее подключаться к таким программам и проектам.

- При этом предлагаемая продукция должна быть качественной и конкурентоспособной по цене, - подчеркнул Владимир Путин. - Искусственных, «тепличных» условий, конечно, невозможно, не нужно и вредно было бы создавать.

Второе. Надо внимательно проанализировать, какие барьеры – прежде всего законодательные – препятствуют диверсификации оборонных производств, в том числе при госзакупках, что не позволяет заключать так называемые контракты полного жизненного цикла и так далее. Работа по устранению таких барьеров должна быть проведена уже в весеннюю парламентскую сессию.

Третье. Надо сформировать стартовые заказы, которые помогут предприятиям более уверенно пройти начальный этап диверсификации. И здесь, безусловно, особая роль принадлежит компаниям с госучастием: вместо зарубежной продукции они должны ориентироваться на закупку существующих и создаваемых отечественных аналогов.

- Заранее предвижу критику в этой части: «Надо покупать не просто отечественное, надо покупать самое лучшее, что есть в мире», -заметил президент. - Да, разумеется, это так, нужно покупать самое лучшее в мире, но нужно добиваться того, чтобы отечественная продукция такой и стала. Прошу Правительственную комиссию по импортозамещению заняться решением этой задачи.

Четвёртое. Нужно найти сбалансированную формулу, которая позволит разделить между государством и предприятиями экономические риски и затраты. Прежде всего это важно для НИОКР, сертификации, развития сервисной поддержки и послепродажного обслуживания. И конечно, при реализации проектов по диверсификации нужно активнее использовать механизмы специальных инвестиционных контрактов.

Вместо выводов

После того, как в 2011 году в России была принята госпрограмма вооружений, предприятия ОПК вздохнули. Государство стало размещать на заводах «оборонки» заказы, и доля профильной продукции на них в эти пять-шесть лет выросла в разы. Российскую армию удалось более чем на 60% переоснастить современными видами вооружений. И это только добавило уважения к нашей стране на международной арене. Теперь, как видим, перед предприятиями ОПК стоят новые задачи: постепенно наращивать выпуск продукции двойного и гражданского назначения.

Сейчас, как было отмечено на совещании, каталог гражданской продукции российских предприятий ОПК уже содержит более 2,5 тысяч позиций. Для диверсификации отрасли создана система финансовой поддержки. Фонд развития промышленности уже профинансировал 28 проектов по диверсификации на сумму 6,3 млрд рублей. В 2018 году Внешэкономбанк готов выдать 10 млрд рублей кредитов на новые проекты.

Владимир Путин обсудил с руководителями отрасли дополнительные меры поддержки предприятий ОПК. Это и гарантированные закупки госкорпорациями, и госконтракты на продукцию двойного и гражданского назначения, и увеличение объёмов финансирования НИОКР, и создание венчурных фондов, и возможность направлять прибыль от военной продукции на реализацию проектов по диверсификации, и образовательные программы, и финансовая мотивация предприятий, причём не только их руководства, но и трудовых коллективов.

Глава государства отметил необходимость активного участия предприятий ОПК в реализации масштабных программ по модернизации электроэнергетики, развитию цифровой экономики, оснащению медучреждений, экологическому оздоровлению территорий, созданию индустрии переработки и утилизации отходов. При этом предлагаемая ими продукция должна быть качественной и конкурентоспособной по цене.

Для обеспечения успешной диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса президент поручил устранить законодательные барьеры, сформировать стартовые заказы, а также определить сбалансированную формулу, которая позволит разделить экономические риски и затраты между государством и предприятиями.