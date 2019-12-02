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Шамиль Валеев
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2019
Детский мат — страшно или смешно?
2 декабря 2019, 09:50
Первый год Хабирова. Вдох-выдох
11 октября 2019, 13:45
«Сестрёнка» по Мустаю: учимся плакать заново
24 сентября 2019, 10:43
Нахромал на целый альбом или Гарлем на Карлухе
7 мая 2019, 11:12
Дружить нельзя ссориться
20 апреля 2019, 11:33
Холодная как камень Уфа сдалась Джо Линн Тёрнеру и четырем шведам
13 апреля 2019, 10:49
В Сибае приостановлен завод, встревоживший горожан «запахом жареных семечек»
14 февраля 2019, 15:28
«Радость нашего дома» познакомит сирот с будущими родителями
26 января 2019, 16:12
Улица в Алматы названа именем Мустая Карима
23 января 2019, 11:47
2018
Послание Хабирова: взгляд с галёрки
18 декабря 2018, 17:26
Владимир Путин на съезде ОНФ: Ваша новая задача - следить, чтобы деньги не профукали
29 ноября 2018, 17:12
Едем с йеменскими первокурсниками: в Уфе холодно, но недорого
15 ноября 2018, 18:43
Рустэм Хамитов. Каким запомнился нам последний президент Башкирии
26 октября 2018, 13:25
«Русское географическое общество» установило главную координату Башкирии — точку 55
10 октября 2018, 10:10
Международному аэропорту "Уфа" выберут имя великого земляка
8 октября 2018, 19:16
10 «крупномэров» мэр-мэра Ялалова
1 октября 2018, 16:43
Кавер-проект «Легенды русского рока» собрал и вдохновил Мюзик-холл Уфы
20 сентября 2018, 14:46
Фолк-ансамбль "Узорица" выступил в уфимском Мюзик-холле
13 сентября 2018, 09:44
Выборы-2018: На избирательных участках в Уфе в основном задалось «ленивое утро»
До 11 часов утра, по мнению наблюдателей, проголосовали около 5% избирателей.
9 сентября 2018, 10:40
Стали известны треки для разучивания ко Дню 1000 музыкантов в Уфе (25 августа)
20 июля 2018, 17:13