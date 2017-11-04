Колония, Бацилла, новый мэр Уфы, автохам и Сирия – что интересует читателей

На первом месте по степени читательского интереса - материал «Будни «вертухая»: один день в карауле уфимской колонии строгого режима». Советуем и вам прочитать его, если еще не читали. Наш корреспондент провёл один день в карауле по охране колонии ИК-9 и описал свои впечатления.