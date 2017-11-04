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Колония, Бацилла, новый мэр Уфы, автохам и Сирия – что интересует читателей

4 ноября 2017, 10:53
То, что вы могли пропустить на этой неделе, но должны прочитать.

Медиакорсеть знакомит с ТОП-5 материалов, которые вызвали наибольший интерес у читателей за неделю.

На первом месте по степени читательского интереса - материал «Будни «вертухая»: один день в карауле уфимской колонии строгого режима». Советуем и вам прочитать его, если еще не читали. Наш корреспондент провёл один день в карауле по охране колонии ИК-9 и описал свои впечатления.

На втором месте – статья «Источник: В Уфе за убийство задержан известный правозащитник Азамат Bacilla». Мы рассказали, что видеоблогера Бациллу задержали 1 ноября ночью по подозрению в убийстве. По предварительным данным, он повздорил с соседом, и ссора переросла в потасовку.

На третьем месте – интервью с Виталием Мироновым «На пост мэра Уфы претендует владелец такси». Медиакорсеть решила познакомиться с человеком, который записал видеообращение на видеохостинге Youtube с названием «Новый глава города Уфы».

Четвертое место в рейтинге самых читаемых материалов недели заняла заметка «Уфимского автохама, подрезавшего главу ГИБДД, отправили на лечение». 31-летний Анвар Сухов стал широко известен после того, как год назад, в октябре 2016 года, его задержал лично главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

И замыкает пятерку самых читаемых новостей недели статья «В Уфе задержали парня, готового воевать за террористов в Сирии». Сотрудники ФСБ задержали его в уфимском аэропорту. В статье есть видео его задержания.

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Будни «вертухая»: один день в карауле уфимской колонии строгого режимаНа пост мэра Уфы претендует владелец такси Источник: В Уфе за убийство задержан известный правозащитник Азамат Bacilla
#Новости#Разиф Абдуллин#Общество
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