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Источник: В Уфе за убийство задержан известный правозащитник Азамат Bacilla
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихБашкирский в школах - за или против
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Источник: В Уфе за убийство задержан известный правозащитник Азамат Bacilla

Сегодня, 11:44ПроисшествияКонстантин КлимовФото: личная страница в социальных сетях
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