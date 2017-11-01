Источник: В Уфе за убийство задержан известный правозащитник Азамат Bacilla

По предварительным данным, правозащитника подозревают в убийстве соседа.

Уфимский правозащитник Азамат Валеев, больше известный как Bacilla, задержан сегодня ночью сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в убийстве, сообщает источник. По предварительным данным, Валеев повздорил с соседом, и ссора переросла в потасовку.

Азамат Bacilla Валеев известен как создатель видеоблога, в котором неоднократно публиковались видеозаписи общения правозащитника с инспекторами ГИБДД, в которых он в достаточно агрессивной форме указывает полицейским на допущенные ими нарушения.

Стоит отметить, что Азамат Валеев уже был судим.

В пресс-службе МВД и Следственного комитета пока не подтвердили факт задержания. До самого Азамата дозвониться также не удалось, его номер не доступен, а последняя активность его в социальных сетях была замечена вечером 31 октября.