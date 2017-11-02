Уфимского автохама, подрезавшего главу ГИБДД, отправили на лечение

Суд оставил в силе приговор уфимцу Анвару Сухову за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Накануне в Уфе состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Анвара Сухова, который возражал против вынесенного в отношении него судебного приговора. Суд первой инстанции приговорил автохама к принудительному лечению от наркомании и 350 часам обязательных работ, сообщает ГТРК Башкортостан.

Напомним, 31-летний Анвар Сухов стал широко известен после того, как год назад, в октябре 2016 года, его задержал лично глава ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов. Сухов умудрился подрезать его автомобиль, передвигаясь без водительских прав на внедорожнике с правительственными спецсигналами в состоянии наркотического опьянения. В дальнейшем выяснилось, что мужчина владеет тремя элитными иномарками, госномер на одной из них оказался поддельным.