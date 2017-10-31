В Уфе задержали парня, готового воевать за террористов в Сирии

Сотрудники ФСБ задержали его в уфимском аэропорту.

Управление ФСБ России по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении жителя Уфы, 1993 года рождения, намеревавшегося принять участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (ч.1 ст.30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ.

- Молодой уфимец был задержан сотрудниками ФСБ во время прохождения государственной границы в международном аэропорту Уфа при попытке выезда на территорию Турции в целях последующей переправки в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации «Исламское государство»*, - пояснили в УФСБ по РБ.

Ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Парень признал свою вину в полном объеме. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

* организация «Исламское государство» - признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 года террористической организацией с запретом ее деятельности на территории Российской Федерации