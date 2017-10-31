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На пост мэра Уфы претендует владелец такси
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихБашкирский в школах - за или против
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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На пост мэра Уфы претендует владелец такси

Сегодня, 17:08ПолитикаРазиф АбдуллинФото: Из личного архива
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