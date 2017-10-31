На пост мэра Уфы претендует владелец такси

Кто он и почему хочет возглавить город-миллионник.

16 октября в видеохостинге Youtube появилось видео с названием «Новый глава города Уфы». За две недели его просмотрели более пяти тысяч человек. На видео человек, который называет Мироновым Виталием Владимировичем, обращается к горожанам и заявляет о том, что он выдвигает свою кандидатуру на пост главы администрации Уфы. Сразу скажем, что ни о каком новом конкурсе на эту должность в Уфе никто не объявлял. Но сам факт такого открытого заявления показался Медиакорсети интересен, и мы решили узнать, что за человек и почему претендует на власть в городе-миллионнике.

Виталий Миронов сам себя представил так: 48 лет, образование высшее, предприниматель с 1993 года, женат, имеет шестерых детей. По данным Медиакорсети, он является владельцем одной из городских фирм такси. Не так давно о нем писали, как о владельце двухэтажного коттеджа на улице Чекалина, который стоял на пути строительства Затонского моста и мешал строительству подъездных путей. Ему удалось получить за него компенсацию в 56 млн руб. Поскольку Виталий Миронов сейчас находится в поездке в Азии, общаться пришлось посредством электронной почты, которую он указал в своем видеообращении. Вот это заочное интервью.

- Для начала хочется понять, почему именно в эти дни вы с этим видео выступили. Ведь выборы мэра еще не скоро. Надеетесь на его скорую отставку? Что-то должно было стать той последней каплей, которая заставила вас выступить.

- Специальный день я не выбирал. Когда был готов, записал видео и опубликовал. Выборов мэра у нас не существует. Мэра назначают «уважаемые люди». Нескольких человек я знаю. Это конченые коррупционеры. На сегодняшний день я уверен в том, что все эти товарищи ведут нас к большой беде. Город не развивается. Долг более 16 миллиардов рублей. Проблем огромный список, и они не решаются. Расплачиваться за все это безобразие будем мы с вами. Если вы внимательно слушали моё обращение, то я об этом говорю. И мои слова искренни.

- Вы как-то участвуете в противостоянии властей (республики и Уфы) - о котором многие говорят? Наверняка вас могут заподозрить в том, что вы выступили по просьбе кого-то из администрации главы региона. Что вы скажете на такое объяснение вашего видео?

- Моё противостояние - это, для начала, моё обращение к горожанам. Далее буду продолжать. Нужно вынимать гвозди из голов. Кто такой Хамитов в моих глазах - это с виду интеллигентный дядька, но более ничего. Он умеет говорить, держаться на камеру, но управлять людьми и хозяйством не способен. Его уровень руководителя - это директор школы или колхоза, не более. Сейчас по сетям гуляет видео о договоре по «Кроношпану». Если это правда, то дальше хочется продолжить матом. Кто такой Ялалов? Просто зицпредседатель Фунт. Его посадили туда такие, как Нигматуллин, и вертят им, как хотят.

Моя первоочередная цель - добиться честных народных выборов и снести это руководство. Привести во власть честных грамотных людей. И далее по списку. Задачи глобальные.

Большинство горожан недовольны положением вещей. Много возмущения. Но никто не говорит конкретно, что нужно делать. Вот этим я для начала и займусь.

Чего я больше всего боюсь - это бунт. А он назревает. И когда, не дай Бог, это случится, то не помогут ни деньги, ни уговоры. Простые униженные мужики возьмутся за топоры и устроят резню. Не забывайте, что в городе порядка 200 000 здоровых мужчин, прошедших боевую подготовку. А сейчас спровоцировать бунт может, например, какая-нибудь авария с гибелью людей. Задайте вопрос коммунальшикам: в каком состоянии сейчас находятся городские сети? Сколько людей кинули и разорили? И еще есть много вопросов к властям. А беда феодалов том, что они потеряли чувство реальности и сами остановиться не могут. Тогда есть два пути - либо эволюционный, либо революционный. А сейчас у нас есть еще пока возможность провести смену руководителей мирным законным путем.

- Мы проводили опрос среди горожан и выяснили, что транспорт - это больная тема для многих. Вы можете сказать, что надо сделать в Уфе для того, чтобы работа общественного транспорта всех устраивала - или это слишком большая тема, сходу не скажешь?

- С транспортом можно все решить гораздо проще. Я это предлагал в Курултае еще семь лет назад. Они послушали, отменили свой закон о такси и забыли. Транспортная проблема решается в комплексе. Вся законодательная база для этого есть. Но феодалы боятся трогать эту тему по двум причинам: во-первых, они сами не способны на такие задачи, во-вторых, если они бездарно что-то пытаются сделать, то затрагивают интересы огромного числа активных взрослых людей. И в этом случае бунт может выскочить на ровном месте так быстро и неожиданно, как мы все внезапно смертны.

Тема транспорта очень широкая, и без самих участников транспортного процесса ничего не будет сделано. Феодалы, как мы знаем, очень далеки от этих участников соревнования. Я могу навести порядок в этой сфере очень быстро, обладая полномочиями, доверием людей и административным ресурсом.

Я пытался работать с транспортным отделом города и комитетом по транспорту Курултая. Это полный «пипец». Там даже не из кого выбирать. Просто куча народа, куча бездельников. Причем, навести можно порядок, не привлекая серьезных денежных средств из бюджета.

- Чем вы будете руководствоваться, если придете к власти?

Настоящая власть должна держаться и эффективно работать на благо общества на следующих вещах: