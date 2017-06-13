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Что подарить коллегам, друзьям и родным на Новый год
Сегодня, 11:51Фото: ядкарь.рф
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Медиакорсеть узнала, как выбрать хороший подарок, чтобы сделать праздник незабываемым и укрепить теплые отношения с коллегами, родными и близкими.
Чтобы предновогодняя суета и шопинг доставили настоящее удовольствие, чтобы подготовить желанные подарки для близких, стоит прислушаться к советам специалистов. Помочь нашим читателям справиться с этой важной задачей cогласилась настоящий специалист в выборе подарков – директор сувенирной компании «Ядкарь» Гульшат Ахметдинова, которая много лет занимается различной подарочной продукцией.