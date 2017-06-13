Что подарить коллегам, друзьям и родным на Новый год

Об истории подарков

Изначально традиция даров имела ритуальное значение. Это было посвящение божествам и духам с целью выразить им почтение или попросить блага для своего рода. Также в праздничные и священные дни (астрологические даты, урожай, рождение ребенка, свадьба) люди обменивались символическими предметами в знак симпатии и пожелания благополучия.

Со временем отношение к подаркам изменилось. Сейчас подарки приобрели характер не только приятного сюрприза для близкого человека, но и стали знаком корпоративной лояльности. Снабженный логотипом подарок выполняет также рекламную функцию, напоминая деловым партнерам о вашей компании.

И все-таки при всей суете ХХI века при выборе подарков наши современники стараются ощутить собственную духовную целостность и внутреннее счастье, которые должны преумножаться в праздник, проводимый в кругу друзей и близких.