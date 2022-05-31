На радость детям: 5 способов сделать летние каникулы веселее и ярче

Идеальный метод для развития у ребенка творческих наклонностей и фантазии — сказочная площадка с множеством развивающих игрушек. Говорят, что она предназначена для детей до 6 лет, но судя по выражению лиц взрослых, которые наблюдают за своими чадами, в глубине души они сами хотели бы хотя бы на минутку оказаться на месте детей.