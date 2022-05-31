На радость детям: 5 способов сделать летние каникулы веселее и ярче

Никто же не сомневается, что спорт и лето прекрасно сочетаются? Спать по полдня будут осенью, когда зарядят дожди, а сейчас самое время бегать, прыгать, кувыркаться и совершать прочие физические упражнения, чтобы заряжаться здоровьем.
Ну, и, конечно же, заниматься этим следует по-умному, чтобы получить максимум пользы и не навредить детском организму.
В Уфе можно отправиться в «Фитнес-Лето» — это детский фитнес-лагерь дневного пребывания (с 9 до 18 часов) в «Фитнес-Сказке 3000», где работают группы с трехразовым питанием для детей от 6 до 12 лет.
Взрослые, вы только представьте, какие фитнес-занятия ждут ваших детей в этом детском фитнес-лагере «Фитнес-Сказка 3000»: кикбоксинг, скалодром, акробатика, танцы, увлекательная анимация, творческие мастер-классы, экскурсии, ну, и само собой — прогулки и игры на свежем воздухе.
Выбирайте удобный формат: на 1 день — 2000 руб., на 5 дней — 7700 руб., на 10 дней — 14000 руб.
И этой еще не всё!
Тех, кто родился летом, приглашают отметить в «Фитнес-Сказке 3000» веселый день рождения с любимыми героями. Вас ждут спортивно-развлекательные программы с поиском клада и аквагримом для детей от 3 лет. Тематика зависит от возраста детей. Выбрать подходящую программу Вы можете на сайте: skazka3000.ru
Адрес: Уфа, ул. Менделеева 134/7.
Уточнить информацию и записаться можно по телефону: +7(347) 216-30-00.
Лето в парке развлечений «Мегалэнд» — это просто огонь! Трудно представить ребенка, который откажется туда идти. Скорее, будет наоборот: детей из «Мегалэнда» невозможно увести домой. Потому что там царит атмосфера нескончаемого веселья всегда.
Безусловный лидер по выработке гормонов детского счастья — это батут. А в «Мегалэнде» даже есть батут-горка, которая притягивает ребятню словно магнитом.
Для детей, которые испытывают постоянную тягу к приключениям, в «Мегалэнде» предусмотрен надежный способ направить эту тягу в безопасное русло. Для этого достаточно пройти трассы экстрим-парка с разнообразными канатными переправами на небольшом расстоянии от уровня пола.
Идеальный метод для развития у ребенка творческих наклонностей и фантазии — сказочная площадка с множеством развивающих игрушек. Говорят, что она предназначена для детей до 6 лет, но судя по выражению лиц взрослых, которые наблюдают за своими чадами, в глубине души они сами хотели бы хотя бы на минутку оказаться на месте детей.
А вы знаете, сколько полезного адреналина вырабатывает маленький человек, снующий по лабиринту с огромными туннелями и множеством потайных комнат? Приходите в «Мегалэнд» и узнаете!
Вдобавок в парке есть собственное кафе и пиццерия — после увлекательных приключений у ребят появляется прекрасный аппетит, который в «Мегаленде» рады помочь утолить.
Адрес: Уфа, ул. Энтузиастов, 20, ТРЦ «Планета», подъезд 9, минус второй уровень.
Режим работы: с 10 до 22 часов.
Подробности в группе ВКонтакте: https://vk.com/megalandpark_ufa
Телефоны для справок: +7 (34-72) 16-94-16; , +7 (927) 938-20-64.
В игровом парке «Play» точно, знают, где у детей находится заветная «кнопка», которая включает тайный механизм барахтанья, кувыркания, ползанья, лазания, безостановочного бега и еще «многоразвовсёиграния».
В этом игровом парке три обширные игровые зоны для детей разных возрастов и самых разнообразных ребячьих интересов.
Например, любопытные малыши могут искать сокровища в большой кварцевой песочнице, бегать друг за другом по веселым ступенькам, изучать содержимое разнокалиберных ящиков и осваивать настенные панели.
Ребята постарше с авантюрным складом характера с удовольствием внедряются в специальный лабиринт, а юные созидатели погружаются с головой в строительство огромной железной дороги.
Для школьников предусмотрены более сложные, но не менее безопасные конструкции для соревнований на ловкость, скорость и смекалку — можно лазать, скакать и бегать, но уже на более сложном уровне, чем у малышни.
При этом наслаждение от отличного времяпрепровождения гарантировано посетителям парка любого возраста.
Само собой, в этом парке можно провести незабываемый детский день рождения.
Когда же дети наиграются вдоволь, то кнопка «Play» отключится сама собой, тогда они вовремя лягут спать и увидят замечательные разноцветные сны.
Адрес: Уфа, ул. Рубежная, 174, СТЦ «Мега».
Режим работы: с 10 до 22 часов.
Подробности на сайте: https://playplayplay.ru/ufa
Телефон для справок: +7 (347) 226-44-04.
Начать лето с посещения музея «Интеллектус» — классная идея. Тут вам предложат многогранные развлечения для ума и для души. И что самое важное — каждое из них имеет свое научное объяснение!
Это не фокусы, это наука! Сотрудники музея знают примеры, когда родители приходили к ним и благодарили за то неизгладимое впечатление, которое «Интеллектус» производил на их детей, начинавших лучше учиться, больше интересоваться научными дисциплинами. Кто знает, а вдруг среди юных пытливых умов, которые посетят завтра музей «Интеллектус», окажется будущий Менделеев или Фаррадей!
Ежедневно здесь проходят увлекательные интерактивные экскурсии и научные представления, а специалисты устраивают зрелищные физические и химические опыты, научные эксперименты и оптические иллюзии.
Все экспонаты музея интерактивные — можно ставить опыты и эксперименты самостоятельно!
Так, на научных шоу можно внимать музыке электрической катушки Теслы, поглазеть на загадочную трубу Рубенса или зубную пасту для динозавра, научиться разжигать огонь без спичек, узнать свой вес на Марсе и разгадать множество иных научных загадок. А в довершение ко всему самым азартным юным посетителям предлагается сыграть в беспроигрышный бильярд.
В июне юные посетители музея смогут посмотреть такие увлекательные шоу, как "Магия веществ", "Тесла шоу", "Магия огня", Звуки науки". Расписание научных шоу на июнь можно посмотреть здесь.
Стоимость билета - 350 руб в будни и 450 руб по выходным и праздничным дням.
Адрес: Уфа, ул. Софьи Перовской, 52/2, ТЦ «Южный полюс», 3 этаж.
Режим работы: с 10 до 19 часов ежедневно без перерывов и выходных.
По выходным и праздничным дням научные шоу в 14.00 и в 16.00. Экскурсии каждый час
Подробности на сайте: https://intellectus-ufa.ru/
Телефон для справок: + 7 (347) 246-34-34
Разбушевавшаяся фантазия способна на многое. И «Дом Вверх Дном» — прекрасному тому подтверждение.
Если вы, как мама или папа, часто говорите, что ваши дети расшалились и перевернули ваш дом вверх дном, вы даже не знаете, насколько вы далеки от истины.
Сходите вместе с детьми и посмотрите «Дом вверх Дном», который установлен возле уфимского СТЦ «Мега». Вот тогда вы сразу поймете, что ваши дети — просто ангелы. Потому что «Дом Вверх Дном» — это когда люстра «выросла» из пола, стол застыл на потолке, ванна куполом взметнулась вверх, а тем временем ребенок или взрослый чувствует себя словно Человек-Паук, которому по силам спасти мир.
Можно пойти на крайности — оседлать люстру либо запереть ребенка в холодильнике.
«Дом Вверх Дном» тем и замечателен, что раздвигает границы человеческих возможностей!
Чтобы закрепить впечатление, нужно обязательно сделать фотографии, которые потом можно установить в качестве аватара на своей страничке в соцсети.
Адрес: Уфа, ул. Рубежная, 174, СТЦ «Мега»,
Режим работы: с 11 до 21 часа.
Подробности в группе ВКонтакте: https://vk.com/domvverhdnom_mega
Телефон для справок: +7 (965) 924-66-33.