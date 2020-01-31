Зимний отдых в Башкирии: как провести время с пользой и радостью

Posted 31 января 2020,, 13:19
Published 31 января 2020,, 13:19
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
На берегу озера в окружении леса, в теплом кругу друзей, к вам наверняка придет ощущение счастья и умиротворения.
В парке отдыха «Ильмурзино» можно отдыхать и с семьей, и в дружеской компании.
Для проживания можно выбрать условия на любой вкус — два стильных отеля, подогреваемый бассейн с сауной, отдельный гриль-дом, а также уютные домики с банькой-лялькой. Везде по-домашнему уютно.
А для наиболее взыскательных любителей загородного отдыха приготовлена настоящая «Царская усадьба», устроенная в скандинавских традициях. Изысканный интерьер и роскошь в деталях, королевское ложе, современная техника, высокоскоростной интернет, ресторанное меню, прекрасный сервис — все, что нужно для полноценного отдыха. Ко всему этому предлагается также жаркая баня.
Русская баня с парной, эфирными маслами, вениками — все условия для полноценного отдыха души и тела. После жаркой сауны или бани можно с удовольствием поплескаться в бассейне. Для ценителей бани «с размахом» здесь доступно такое экстремальное удовольствие, как ныряние в прорубь.
В одном коттедже имеется японская ванна «Фурако», в ней можно расслабиться в горячей воде с морскими солями.
Пейнтбол и сумобол помогут не только повеселиться от души, но и посодействуют в тимбилдинге, как и катание на коньках и лыжах, багги и картинги на льду, тюбинги и многое другое.
Для тех, кто ценит семейный отдых, также предусмотрено всё необходимое: пока родители играют во взрослые игры, детям будет, чем заняться на детских игровых площадках.
Можно просто прогуляться по берегу озера и подышать чистым воздухом. Давно ли вы себе позволяли такие неспешные прогулки на свежем воздухе?
Меню уникального панорамного ресторана с авторской кухней «Жульен» не оставит равнодушным даже самого притязательного гостя: отменные мясные и рыбные закуски, птица, домашние разносолы, импортные сыры, горячие супы и прочие вкуснейшие блюда, которые в совокупности с напитками доставят гастрономическое и эстетическое удовольствие гостям.
В Парке отдыха «Ильмурзино» проводят роскошные свадьбы, детские праздники и корпоративы.
Можно отдохнуть в Парке отдыха «Ильмурзино» самим или сделать подарок близким, купив им подарочный сертификат.
Парк отдыха «Ильмурзино» готов пойти навстречу клиентам и предложить оплату в рассрочку.
Адрес: Озеро Ильмурзино, в 35 км от Уфы.
Телефоны для бронирования: +7 (347) 298-06-06.
Этот вид отдыха — для любителей активных развлечений и адреналина. Лазертаг клуб «Рекрут» — подходящее место для проведения детского дня рождения, корпоративного мероприятия и просто получения новых впечатлений. Вас ждут 12 игровых сценариев, игровой полигон на 2500 кв. м., 7 уникальных комплектов оборудования (бомба, командный пункт, точки захвата, аптечки)
На территории полигона размером 2500 м² расположены деревянные макеты домов, вышка, автомобили. Все укрытия построены так, чтобы было комфортно играть и взрослым и детям. Взрослые и дети могут играть в одной команде. У каждого участника в итоге сформируется своя роль. Кто-то станет автоматчиком, кто-то — командиром отряда, а кто-то — медиком. Все как в любимых компьютерных играх.
Безопасный полигон спроектирован так, что на нем удобно играть даже самым маленьким участникам. Грамотный инструктаж по технике безопасности позволит избежать травм, а детский камуфляж защитит одежду от грязи. В рамках детского дня рождения можно будет быстро переодеться и потом с отличным аппетитом устроить чаепитие.
Здесь вы сможете стать героем отряда спецназа и уничтожить всех зомби. Что немаловажно — всё это происходит под руководством профессионального инструктора. Перед началом «битвы» вам выдадут оборудование и униформу, проведут инструктаж и будут следить за соблюдением мер безопасности. Оборудование для игры — это разработки последнего поколения. Его вес всего 1,5 кг, подходит даже детям.
Аптечки, бомба, точки захвата, командные пункты. Все это делает игру невероятно интересной. Вы не просто бегаете, уничтожая противника, вы выполняете специальные задания!
Разработаны 26 игровых комплектов. Для участников есть 7 уникальных игровых комплектов. Можно принять участие в 12 сценариях «спецопераций».
Место проведения игры: г. Уфа, ул. Комарова, 9/3.
Телефон: +7 987 254-54-22.
Клуб «Рекрут» предлагает также несколько площадок, различных по рельефу и расположению, для игры в пейнтбол. Вы можете выбрать объект в пределах города, чтобы не тратить время и средства на дорогу, или отправиться на живописную площадку за пределами Уфы.
Объект «Свалка» площадью 2500 квадратных метров расположен недалеко от остановки «Стадион Нефтяник».
Площадка оформлена с использованием уникальных декораций, позволяющих участникам игры максимально проникнуться атмосферой реального военного столкновения. Количество участников игры может доходить до 30.
Во время игры в пейнтбол в Уфе в клубе «Рекрут» уделяют большое внимание безопасности каждого нашего клиента. Оборудование площадки, форма и оружие, используемые в игры, имеют все необходимые сертификаты. Перед каждой игрой проводится подробный инструктаж. После игры можно принять душ, приготовить мясо на углях, искупаться в бассейне или отдохнуть в комфортабельной гостинице.
В зависимости от возрастной категории участников, разработаны различные по уровню сложности сценарии игры, которые можно отлично сочетать с какими-либо юбилейными и прочими приятными событиями.
Например, в клубе «Рекрут» можно организовать такой незабываемый детский ень рождения, что маленькие гости вашего именинника будут долго и с восторгом вспоминать его. Малышам здесь рекомендуют сыграть в абсолютно безопасную военно-спортивную игру лазертаг, возможности которой полностью соответствуют пейнтболу, но в качестве оружия лазертаг использует бластеры, попадание в противника из которых сопровождается лишь звуковым сигналом датчика. Таким образом игра не предполагает прямого поражения, а значит, полностью безопасна. Кроме того, ребята могут просто пострелять в неподвижные мишени.
Все площадки оборудованы обогреваемыми раздевалками, где во время игры будет находиться одежда, в которой вы приехали. Перед началом игры выдают камуфляжную форму, которая позволит уберечь от краски все части вашего тела, и термальные не запотевающие маски, девушкам дополнительно предоставляют бронежилеты, которые смягчают падение.
Телефоны: +7 987 254-54-22, +7(347)294-54-22.
Все, кто побывал на базе отдыха «Лесная сказка», расположенной рядом с Нугушским водохранилищем, называют его воплощением загородного отдыха. Окунувшись в лесную сказку, вы вдохнете полной грудью чистейший воздух с ароматом хвои и долго не сможете оторвать глаз от окружающих природных красот.
Комфортабельные номера помогут отоспаться в уюте после городской суеты, а вкусное питание на завтрак, обед и ужин доставит гастрономическое удовольствие. Детям до 3 лет проживание и питание оплачивает база отдыха.
В зимнее время вас ждет катание на коньках, лыжах, аргамаках, снегоходах и квадроциклах. Для любителей красивого и здорового отдыха есть отличная возможность совершить конные прогулки верхом и на санях по заповедным местам, национального парка «Башкирия». После прогулок вас тепло встретит и приютит финская сауна с прекрасным бассейном или русская баня с купелью, душистым веником и самоваром. А уж потом можно поиграть в бильярд или попеть в караоке-баре.
Ресторан «Лесная сказка» сразу привлекает уютной атмосферой с изысканной европейской кухней, каминным и бильярдным залами, караоке-баром. Это идеальное место для проведения банкетов и корпоративных праздников, романтических свиданий и семейных торжеств. Уровень сервиса ресторана позволяет принимать заказы в номера.
Для маленьких гостей есть прекрасно оборудованная детская игровая площадка, для взрослых — современная универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием.
Адрес: Мелеузовский район, Нугушское водохранилище.
Телефоны: +7 937 336-63-66, +7 901 81-31-776.
В Центре активного отдыха «Красный ключ» расположенном в одно из самых живописных уголков Башкортостана, вы узнаете, что такое — отдых для души и тела. Это прекрасное место находится в Нуримановском районе, в 10 км от Павловского водохранилища.
Представьте, как вы стоите на вершине горы, и перед вами только бескрайние снежные просторы и волнистые линии горизонта вдали, а перед ногами, кажется бескрайняя пропасть, внизу которой виднеются лишь крошечные домики, которые выглядят как игрушечные. Свежий ветер дует вам в лицо, солнце ярко освещает твой путь, и снег на склоне под его лучами переливается многочисленными цветами. Здесь созданы отличные условия для полноценного зимнего отдыха как в составе шумной компании, так и в теплом семейном кругу. Уютные бревенчатые домики можно арендовать по умеренной цене.
Небольшая и уютная база отдыха в стиле русской деревеньки — приглашает погрузиться в атмосферу девственной природы, тишины и покоя. На горнолыжной трассе есть всё как для начинающих, так и для профессиональных покорителей горных высот — лыжников, сноубордистов. Здесь приготовлены трассы различных уровней сложности, опытные инструкторы помогут вам почувствовать себя уверенно на заснеженном склоне.
После насыщенного событиями дня вас ждет настоящая русская баня со всеми ее достоинствами.
К услугам отдыхающих ледовый каток, кафе-бар «Берлога» с блюдами европейской кухни, бильярд.
Здесь есть подходящая обстановка для проведения корпоративов в составе от 10 до 50 человек.
Телефон: +7 (917) 78 78 777.