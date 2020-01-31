Зимний отдых в Башкирии: как провести время с пользой и радостью

Представьте, как вы стоите на вершине горы, и перед вами только бескрайние снежные просторы и волнистые линии горизонта вдали, а перед ногами, кажется бескрайняя пропасть, внизу которой виднеются лишь крошечные домики, которые выглядят как игрушечные. Свежий ветер дует вам в лицо, солнце ярко освещает твой путь, и снег на склоне под его лучами переливается многочисленными цветами. Здесь созданы отличные условия для полноценного зимнего отдыха как в составе шумной компании, так и в теплом семейном кругу. Уютные бревенчатые домики можно арендовать по умеренной цене.