Время детской радости: куда пойти в летние каникулы с ребенком в Уфе

Гангстерский квест «Ограбление мафиози» самый авторитетный из всех. И не только потому что это один из первых уфимских квестов, но и потому, что в нем собраны настолько трудные головоломки, что справиться с ним и добраться до добычи мафиози по силам только самым отчаянным участникам.