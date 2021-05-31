Время детской радости: куда пойти в летние каникулы с ребенком в Уфе

Это занятие, вне всякого сомнения, для ловких и находчивых любителей острых ощущений. Погружение в виртуальную реальность при помощи специалистов ANVIO гарантирует бурю эмоций и ярчайшие впечатления, о которых дети будут с восторгом рассказывать своим друзьям.
Погрузившись в виртуальную реальность, ребята ощутят максимальную реалистичность всего происходящего без каких-либо ограничений и дискомфорта, при полной свободе движений и эффектом полного присутствия в предлагаемых обстоятельствах, который возникает благодаря крутым аудио-визуальным эффектам.
Захватывающий gameplay от лучших разработчиков игр в мире останется в памяти посетителей VR-клуба ANVIO надолго — это проверено!
Адрес: г. Уфа, ул. Бакалинская, 27, ТЦ «Ultra», 2-й этаж.
Телефон: +7 927 936-98-60
Пушистые четверолапые зверята — тоже малыши, они также любят играть, поэтому дети легко находят с ними общий язык. А если можно поближе познакомиться со смешным енотом, ушастым кроликом или забавным ежиком, а также покормить их, то восторгу вашего ребенка точно не будет предела.
В зоопарке «Обнимашки» взрослые и ребята в возрасте от 0 лет могут пообщаться с ручными енотами, лисами, песцом, барсуком, кроликами, носухами, микропигами, сурикатами, декоративными ежиками и множеством других животных.
На память об этом ярком визите можно получить фотографии, которые станут отличным украшением для семейного альбома.
Ели ваш ребенок не представляет своей жизни без животных, подарите ему день рождения в зоопарке «Обнимашки». Счастье малышей будет безграничным!
Детям до трех лет вход бесплатный.
До 10 лет обязательно сопровождение взрослого.
Адрес: г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 1, Гостиный двор, вход с ул. Коммунистической, 2 этаж.
График работы: ежедневно с 10.00 до 21.00
Уфа, ул. Бакалинская, 27, ТКЦ «Ultra», 3 этаж (напротив лифта).
Телефон: +7 965 922-48-56.
График работы: ежедневно с 10.00 до 22.00
Подробности: на сайте www.obnimashki.me, а также в социальных сетях: https://vk.com/obnimashki_zoo
Можем сказать со всей ответственностью: квесты «Игры разума» — это полные приключений чудесные комнаты, где каждый предмет может таить удивительную загадку, восторг и заряд адреналина. Ведь «Игры разума» — это единственные WOW-технологичные квесты в Уфе.
Гангстерский квест «Ограбление мафиози» самый авторитетный из всех. И не только потому что это один из первых уфимских квестов, но и потому, что в нем собраны настолько трудные головоломки, что справиться с ним и добраться до добычи мафиози по силам только самым отчаянным участникам.
Закройте глаза, шагните в комнату под названием «Азкабан» в рамках волшебного квеста «Гарри Поттер. Дары смерти», и вы попадете в мир с ворчащими волшебными книгами, парящими метлами и исчезающими письменами на стенах. Чтобы решить все приготовленные для вас задания, нужно забыть свое имя и на целый час перевоплотиться в Гарри Поттера или Гермиону.
Еще один квест о Гарри Поттере - квест дополненной реальности. Как это работает? С помощью специальных планшетов дополненной реальности вы погрузитесь в виртуальный мир волшебства! Путешествуя по нему, вы будете находить магические артефакты - крестражи, знакомые по книгам и фильмам о мальчике в круглых очках, они-то и приведут к финальной точке квест-викторины. Задача игроков - собрать 7 крестражей и как можно быстрее!
Квест по мотивам анимационного сериала «Гравити Фолз» придется по душе ребятам в возрасте от 6 лет, а также их родителям, если им не чуждо веселье. Юным героям (кто за Диппера, кто за Мэйбл?) потребуется разгадать магические головоломки и научиться играть в команде, чтобы достичь успеха. Небольшой спойлер: среди заданий квеста будут даже… танцевальные!
Узнать тайну алмаза «Розовая пантера», который получил свое название, потому что внутри него есть вкрапление, напоминающее очертаниями большую ловкую кошку, можно также при помощи одноименного квеста. Проникнуть в музей под покровом ночи, если вы решили заполучить один небезызвестный алмаз, и получить при этом максимум адреналина, поможет классный квест «Кража века. Розовая пантера».
Адрес: Уфа, ул. Бакалинская, 3, Центр современного искусства «Облака».
Чтобы записаться на квест, звоните по телефонам: +7 (347)299-32-31 или +7 (937)473-95-24.
Подробности на сайте mgameufa.ru или в соцсетях: https://vk.com/mgameufa
Есть в Уфе классное место, где для детей приготовили немало полезных и по всем параметрам позитивных развлечений под руководством опытных и внимательных педагогов. Пока родители совершают покупки, младшие члены семьи тоже имеют полное право заняться тем, что им нравится!
В детском клубе «JUST KIDS» детей научат делать своими руками открытку, талисман супергероя, куклу из деревянной ложки, жвачку для рук, печь пиццу и рогалики, рисовать песком и делать много других ценных вещей в рамках творческого мастер-класса.
В перерывах между полезными занятиями дети могут побывать на игровой площадке, на которой, кстати, можно также провести еще и незабываемый день рождения.
Вкусное угощение пополам с весельем на батуте в поролоновой ямой, в огромном лабиринте, на квестах, с пиньятой, шаром-сюрпризом и мастер-классами добавят имениннику и его гостям множество ярких эмоций. Что немаловажно: чаепития проходят в отдельных комнатах.
"JUST KIDS" - это таинственные квесты на площадке и в огромном лабиринте, занимательные программы в «Городе профессий» для детей уже от 4 лет, 700 квадратных метров развлечений и веселья для детей, а также два многоуровневых лабиринта, спортивный батута и десятки увлекательных игровых аппаратов!
К сведению взрослых: в подарок на детский день рождения «JUST KIDS» дарит 1000 рублей, а также торт или салют из конфетти.
Адрес: Уфа, ул. Менделеева, 137, (ТРК «Иремель», 3 этаж).
Телефон: +7-917-459-43-34.
Подробности – в группе ВКонтакте.
Музей занимательных наук «Интеллектус» готов обеспечить детей веселыми, интересными и познавательными занятиями круглый год, но в каникулы здесь бывает особенно весело. Для этого в музее регулярно, буквально каждый час, организуются интерактивный экскурсии, захватывающие научные шоу.
Так, уже 1 июня, в Международный день защиты детей, для юных пытливых умов в «Интеллектусе» приготовили детскую экскурсию и научное шоу для детей в возрасте от 3 до 7 лет «Наука для малышей» (начало в 12.00).
Затем, в 14.00 начнется электрическое «Тесла шоу». Это одно из самых захватывающих представлений. Приходите послушать полифонические мелодии электричества.
В 16.00 стартует таинственное представление «Магия веществ», которое предствит веселое и увлекательное ассорти из явлений, относящихся к самым разным разделам физики и химии, в яркой, интересной детям упаковке. Серьезные химические опыты поданы так, чтобы было понятно и младшим и старшим.
В афише музея «Интеллектус» присутствуют также потрясающие шоу «Магия огня», «Тотальная заморозка», «Тайны фокусов», «Океан звука».
Адрес музея «Интеллектус» г. Уфа, ул. Софьи Перовской, 52/2, (ТЦ «Южный полюс»), 3-й этаж.
Телефон: (34-72) 46-34-34.
Расписание научных шоу на сайте www.intellectus-ufa.ru
Городской летний лагерь «Изумрудный город» — это почти две недели непрерывных радостей и родительского спокойствия для ребятни в возрасте с 6 до 13 лет. Мамы и папы смогут с утра передать своих чад в руки квалифицированных педагогов, отвечающих за их безопасность и развлечения, а вечером будут радоваться, слушая, как дети делятся впечатлениями.
Что ожидает ребят с 31 мая по 11 июня в первую смену, которая называется «Город будущего»:
31.05 — Знакомство, танцы на свежем воздухе, выездное мероприятия в Верёвочном парке «Гамми».
1.06 — Посещение парка имени М.Гафури, мороженое, гуляние.
2.06 — Творческий мастер-класс.
3.06 — Культпоход в Русский драматический театр.
4.06 — Посещение планетария и кинотеатра.
7.06 — Прыгалки и прочее веселье в клубе «JUST KIDS».
8.06 — Посещение музея-парка ретро-машин.
9.06 — Культпоход в музей и на ипподром «Акбузат».
10.06 — Фотосессия от модельного агентства.
11.06 — Закрытие смены, торт, вечеринка.
В программу входят также по умолчанию трехразовое питание, прогулки на свежем воздухе, физкультурные мероприятия, интересные игры, мастер-классы, новые знакомства и увлечения.
При такой насыщенной программе море радости и горы впечатлений детям точно гарантированы. Цель деятельности летнего лагеря «Изумрудный город» - не только организовать детский досуг, но и развивать в детях способность легко общаться, свободно выражать свои мысли в любом обществе, публично выступать, помочь ребенку стать уверенным в себе.
Летний лагерь работает с 9.00 до 18.00.
Стоимость посещения — 9900 рублей.
Следующие смены будут: с 14 по 25 июня и с 28 июня по 9 июля.
Адрес: г. Уфа, ул. Рудольфа Нуриева, 21 А.
Телефон: +7 927 314-90-96.
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