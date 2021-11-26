Чудо под ёлку: как купить подарки к Новому году для семьи и друзей и не обанкротиться

«Галамарт» хорош тем, что в нем можно найти отклик практически на любое движение женской души. Например, чем не новогодний подарок – изящная статуэтка, ваза или красиво оформленный термометр, который даст повод нашим пожилым мамам, бабушкам и соседкам регулярно обсуждать погоду и делиться воспоминаниями? А особо домовитым родственницам, наверняка, придутся по душе функциональная сумка на колесиках, которая сделает поход на рынок приятной прогулкой, или отличный утюг с отпаривателем. Бабушкам-гурманшам будет приятно пить кофе из подаренной вами турки или гейзерной кофеварки.