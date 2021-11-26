Чудо под ёлку: как купить подарки к Новому году для семьи и друзей и не обанкротиться

Для самых маленьких гостей, которые верят в Деда Мороза и чудеса, в «Галамарте» предназначены несколько высоких стеллажей. Остается только вспомнить, чем увлекается ребенок, подарок для которого вы хотите найти.
Для любителей создавать прекрасные вещи своими руками – большой выбор картин по номерам с любыми сюжетами, разнообразных аппликаций, маркеров для скетчинга, фресок из песка, конструкторов, трафаретов, пластилина, вышивок и других наборов для творчества. Очень впечатлил планшет для рисования с настоящим LCD-экраном, который стоит всего-то 528 рублей. Посмотрели отзывы на сайте, недовольных этим гаджетом не оказалось.
Если вы замечали за ребенком склонность к выполнению сложных заданий, то для него под ёлочку можно положить настольную игру, паззлы, головоломки, обучающие книги или журналы.
Ребятам, которые не могут ни секунды усидеть на месте, придутся по душе яркие мячи, набор ловких и быстрых волчков, скакалка со счетчиком, разнокалиберные машинки и, конечно же, лыжи с палками, ледянки, лопатки и снежкостроители.
Учтите, что нынешние дети уже почти с пеленок на «ты» с техникой. Поэтому, выбирая подарок, обратите внимание на радиоуправляемые модели автомобилей, вертолетов квадрокоптеров, самолетов и роботов опять же по вполне приемлемым ценам. Впечатляют также электромобили, способные развивать скорость до 6 км/час.
Мальчиков не оставят равнодушными шикарные наборы солдатиков, шпионские гаджеты, космобластеры и светящиеся мечи, а также почти «всамделишные» пистолеты и автотреки.
Стеллаж с подарками для девочек оформлен в светлых тонах, там красуются различные куколки, игрушечная мебель, кухоньки, кроватки, коляски, наборы для юных парикмахеров и докторов и множество других маленьких прелестных вещиц, которым будут рады дочки, внучки и племянницы.
Игрушки для малышей – это отдельная радость. Музыкальные питомцы, говорящий дракоша-сказочник, обучающий смартфон, пианино, поющее колыбельную, неваляшки, кубики, пирамидки, барабаны и ещё целый ряд развивающих игрушек.
Если вы теряетесь при выборе игрушек, можно купить в качестве подарка детскую одежду или обувь: футболки, спортивные костюмы, ветровки, колготки, рукавички, шапки и тапочки.
Мыльные пузыри, всякие светящиеся брелоки, свистелки, сувениры и прочие забавные мелочи пригодятся в качестве призов для проведения игр с детьми возле ёлки.
С выбором подарков для взрослых проще, чем для детей, — так предположили мы. Но не тут-то было, ибо выбрать подарок для любимого человека — это тоже нелегкая задача. Но в «Галамарте» удалось присмотреть симпатичные варианты.
Пришлось изучить огромный выбор фоторамок и фотоальбомов, куда спутник жизни сможет поместить общий памятный снимок, а также шкатулок и подставок, которые пригодятся под косметику и украшения, которые кавалер, скорее всего, уже успел подарить своей даме сердца ранее.
Всевозможные эффектные свечи, подсвечники и наборы аромаламп помогут создать особую атмосферу романтического новогоднего вечера, а мягкие игрушки и сувениры с обаятельным тигренком, символизирующим 2022-й год, добавят очарования общению близких людей.
Как вариант, можно подарить любимому человеку красивую ключницу — добрый знак семейного очага и взаимного доверия, или термокружку — чтобы пил вкусный чай и постоянно ощущал вашу заботу.
Прекрасное впечатление произведет и готовая елочка с оптоволокном, снабженная LED-подсветкой, при этом размер сказочного дерева может быть прямо пропорционален силе ваших взаимных чувств.
Готовя подарок для мамы, бабушки, любимой тетушки или соседки, лучше заранее как бы невзначай поинтересоваться ее предпочтениями. Тогда вы будете знать, какой стеллаж подвергнуть пристальному изучению.
Это могут быть добротные скатерти, милое постельное белье, мягкие полотенца, красивые шторы, уютные пледы и покрывала, теплые носочки и перчатки из ангорки или новая сумка – все они украсят быт и будут постоянно напоминать о вас.
Сковородки, кастрюли, заварочные чайнички, посуда из нержавеющей стали, столовые посудные наборы и прочая кухонная утварь станут залогом того, что хозяйка всегда будет рада угостить вас своим фирменным блюдом.
«Галамарт» хорош тем, что в нем можно найти отклик практически на любое движение женской души. Например, чем не новогодний подарок – изящная статуэтка, ваза или красиво оформленный термометр, который даст повод нашим пожилым мамам, бабушкам и соседкам регулярно обсуждать погоду и делиться воспоминаниями? А особо домовитым родственницам, наверняка, придутся по душе функциональная сумка на колесиках, которая сделает поход на рынок приятной прогулкой, или отличный утюг с отпаривателем. Бабушкам-гурманшам будет приятно пить кофе из подаренной вами турки или гейзерной кофеварки.
Как проявление заботы дорогие наши женщины воспримут подаренные вами наборы уходовой косметики для лица и тела, набор декоративной косметики, маникюрные, педикюрные принадлежности, массажеры, бигуди и прочие аксессуары для здоровья и красоты. Наши старшие наставницы, у которых за плечами трудная жизнь, нередко отказывают себе в приобретении таких полезных вещиц, так что подарок доставит им реальную радость.
Признанный хит – палки для скандинавской ходьбы, которые также продаются в «Галамарте», потому что здоровье дороже всего.
Подарки для мужчин на стеллажах «Галамарта» - это отдельная тема. Их нужно выбирать точно так же, как и сюрпризы для детей, на основе увлечений каждого из них.
Заядлым банщикам придутся по душе специальные шапка, коврик и рукавица для парилки, а также разнообразные принадлежности для бани и сауны, включая ароматические масла.
Для автомобилистов в «Галамарте» можно выбрать практически всё (кроме самого автомобиля): видеорегистратор, парктроник, портативный алкотестер, монитор заднего вида, компрессоры, насосы, домкраты, автоинструменты, набор ковриков, дорожную подушку для сна, оплетку для руля и иные элементы автокомфорта и автодекора. Отдельные штрихи – собачка на приборную доску, которая будет всегда и во всем согласна с водителем, и ароматизатор с новогодним запахом хвои.
Туристу и рыболову можно подобрать в подарок снасти для летней и зимней рыбалки, портативную газовую плитку, походный складной нож, мобильный аккумулятор, фонарик со светодиодами, сухое горючее, набор для барбекю или упругий надувной матрас.
Мастеровитому хозяину наверняка понравятся всевозможные инструменты: столярные, слесарные, шлифовальные, электрические, автомобильные, садовые и т.д.
Домосед, безусловно, будет доволен универсальным пультом для телевизора, настольной лампой, настенными часами, набором шахмат, шашек, нардов или лото, мягкими тапочками или неугомонной электрической зубной щеткой.
Универсальными подарками, наверняка, станут подарочный набор из шампуня и геля для душа, электробритва или триммер для усов и бороды, а также теплый шарф и перчатки.
Для юных прелестниц в «Галамарте» есть широкий выбор декоративной косметики, а также фишечки в виде разноцветных прядей, косичек, подарочные наборы для спа, многочисленная бижутерия, разноцветные резинки, заколки и другие аксессуары для волос.
Не могут не понравиться модницам классные кошельки, косметички, зеркальца, перчатки, сумочки, шарфы, платки, головные уборы и очки.
Молодые сторонники здорового образа жизни будут рады специальному мячу, коврику для йоги, компактному тренажеру, умному шагомеру, гантелькам, эспандеру, новой шапочке для плавания и прочей спортивной амуниции.
Подросткам точно пригодится копилка в виде символа Нового года или ином исполнении, чтобы копить деньги на будущее. А в настоящем им доставят радость скоростные сноутьюбы, пластиковые лыжи и хоккейные наборы.
Неотъемлемой частью прогулки на воздухе для молодежи сегодня стали беспроводные наушники. Для подростков, предпочитающих компьютерные игры, в «Галамарте» есть другая гарнитура.
Если вы не можете определиться с подарком для подростка или молодого студента, выберите добротную общую тетрадь для конспектов, стильный ежедневник, всегда востребованный набор ручек и прочие канцелярские принадлежности. Среди них, кстати, можно выбрать довольно забавные вещи – шпаргалки с невидимыми чернилами и фонариком, пишущие «НЛО» и прочие приколы. Оптимальный вариант подарка - опять же картина по номерам.
К выбору подарков коллегам стоит подходить примерно так же, как к выбору подарка для бабушки или соседки – обязательно учитывать, что вам с ними еще вместе жить и работать.
В качестве приятных подарков коллеге-мужчине можно преподнести ручку в виде охотничьего ружья, пепельницу, набор зажигалок, гипсового медвежонка, готового держать мобильник, кружку для чаепития. Беспроигрышный вариант – набор для дартца.
Коллегам женского пола наверняка понравятся всяческие сувенирчики в виде тигров и тигрят, тематические столовые приборы и подставки под горячее, елочные украшения, изящные феечки и сувенирные гномики, пушистые оленята, цветные декоративные камни для украшения интерьера и, конечно же, вдохновляющие свечи. Карнавальный калейдоскоп, хлопушки и маски – это вообще новогодние подарки на все времена.
Если ваши коллеги вам дороги как друзья, можете почерпнуть советы по поводу выбора подарков для них выше по тексту – в «мужском» и «женском» разделах.
Мы лично убедились, насколько велик выбор товаров в «Галамарте». На официальном сайте указано, что их насчитывается около семи тысяч наименований! Чтобы изучить все - понадобится не один час. При этом вас приятно удивят приемлемые цены, а также распродажи и акции со скидками, которые происходят в «Галамарте» каждый день.
Нам даже не хватило припасенных из дома вместительных пакетов, чтобы сложить все выбранные подарки, пришлось приобрести дополнительные.
Важно отметить, что, купив подарок, вы сможете здесь же, в «Галамарте», подобрать для него праздничную упаковку или новогодний пакет.
И вот еще что запомните: в «Галамарте» также предусмотрена возможность выбрать покупки по интернету. На официальном сайте можно рассмотреть их характеристики как следует и заказать именно то, что нужно. Согласитесь, в условиях антиковидных ограничений это полезная услуга. Тем более, что, как нам сообщили в магазине, на магазинных полках могут оказаться не все товары, имеющиеся в каталоге. В таком случае сотрудники «Галамарта» специально для вас найдут понравившийся товар в другой своей торговой точке. Благо, что, например, в Уфе сегодня работают уже 12 магазинов сети «Галамарт», их адреса указаны на сайте. После оформления доставки все заказанные товары гарантированно будут отправлены вам на указанный адрес или в пункт самовывоза.
И еще один ценный совет: не откладывайте покупку подарков для близких на последние предновогодние дни. Найдите время заняться столь ответственным делом уже сейчас.
Подробнее эту тему можно изучить на сайте galamart.ru.
С наступающим вас Новым 2022-м годом!