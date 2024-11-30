«Уфа» проиграла матч после автогола

Posted 30 ноября, 18:07
Published 30 ноября, 18:07
Modified 30 ноября, 18:09
Updated 30 ноября, 18:09
Уфимская команда подошла к этому матчу с серьезными кадровыми потерями. Проблемы возникли из-за самих игроков — из-за накопленных желтых карточек не смогли участвовать в игре ключевые защитники и полузащитники Карпов, Кутин и Анисимов. В этом противостоянии «Уфа» вновь подтвердила свою печальную статистику по дисциплине.
Тем не менее, начало матча для уфимцев было удачным. Почти сразу после начала игры их первая эффективная атака завершилась хорошим навесом в штрафную, где Перченок сбросил мяч на ногу Гуренко, который вблизи не промахнулся.
Однако вскоре проблемы с составом напомнили о себе: защитник Теняев упал после борьбы за мяч и пожаловался на боль в бедре. Медицинский персонал предложил замену, но игрок продолжил игру, так как на скамейке запасных было всего пять запасных футболистов.
После пропущенного гола хозяева игры начали доминировать. Их удары становились всё опаснее, но на 30-й минуте лишь штанга спасла Новороссийск. Во втором тайме «Черноморец» продолжил давить, и очередной навес вновь нашел Теняева, который ошибся и скинул мяч в свои ворота.
Затем у «Уфы» возникли дополнительные трудности: Стоцкий, получив желтую карточку, был удалён спустя 10 минут. Несмотря на численное меньшинство, гости не сложили руки, хотя им не удалось добиться хотя бы ничьей. В целом, команда завершила осеннюю часть чемпионата с 20 очками в 15-м месте.