«Уфа» проиграла матч после автогола

Однако вскоре проблемы с составом напомнили о себе: защитник Теняев упал после борьбы за мяч и пожаловался на боль в бедре. Медицинский персонал предложил замену, но игрок продолжил игру, так как на скамейке запасных было всего пять запасных футболистов.