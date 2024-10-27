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Взрыв газа

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Октябрь
В Уфе чуть не взорвался газ
27 октября, 07:23
Видео. Домашнего террориста арестовали в Уфе
15 октября, 08:16
Сегодня в Уфе: странная погода, отключение фонтанов и нищета
13 октября, 19:00
В Башкирии сгорели бомжи
13 октября, 13:00
Сентябрь
Бригада строителей поднимает из руин взорванный дом в Башкирии
24 сентября, 16:32
Взорванный газом дом обновят к октябрю в Башкирии
11 сентября, 04:56
Август
В Башкирии отменили платежи ЖКХ
20 августа, 04:53
Июль
Взрыв газа в Стерлитамаке заинтересовал Бастрыкина
Следователи Башкортостана представят доклад по ЧП во многоэтажном доме наверх, сообщает пресс-служба Следкома РФ.
2 июля, 18:59
Взрыв газа в Стерлитамаке: фото и видео
Mkset собрал все опубликованные медиаматериалы, связанные с ЧП.
2 июля, 10:23
Известно состояние пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке
2 июля, 09:08
Момент взрыва газа в Стерлитамаке попал на видео
На кадрах записи с домофона видно, что машина спасателей уже дежурила у подъезда.
2 июля, 08:30

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