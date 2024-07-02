Момент взрыва газа в Стерлитамаке попал на видео

По Сети расходится запись момента взрыва во многоэтажном доме на Артема, 150 в Стерлитамаке в Башкирии. Видео записала система «Умный домофон». На записи в подъезд планирует войти девушка с коляской. На заднем плане видно, что у многоэтажки уже стоит машина спасательной службы. Это может говорить о том, что взрыв газа не был внезапностью, а произошел в момент ликвидации утечки голубого топлива.