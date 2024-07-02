Момент взрыва газа в Стерлитамаке попал на видео

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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По Сети расходится запись момента взрыва во многоэтажном доме на Артема, 150 в Стерлитамаке в Башкирии. Видео записала система «Умный домофон». На записи в подъезд планирует войти девушка с коляской. На заднем плане видно, что у многоэтажки уже стоит машина спасательной службы. Это может говорить о том, что взрыв газа не был внезапностью, а произошел в момент ликвидации утечки голубого топлива.
Напомним, в результате взрыва газа днем во вторник, 2 июля, по последним официальным данным администрации Стерлитамака погиб один человек и еще семеро пострадали. Среди них есть дети. Личности и состояние потерпевших, среди которых сотрудники газовой службы, уточняются. Известно, что взрыв газа произошел в квартире на втором этаже.
Видео и скриншоты: t.me/videodozor