В Башкирии сгорели бомжи

Posted 13 октября, 13:00
Published 13 октября, 13:00
Modified 13 октября, 16:53
Updated 13 октября, 16:53
Инцидент случился в селе Акъяр. Очевидцы сообщили «службе 112» об огненном зареве над нежилым зданием — пламя охватило комнату на втором этаже. Прибывшие на место сотрудники оперативных ведомств принялись ликвидировать возгорание.
По данным Госкомитета, помощь врачей в результате несчастного случая потребовалась двоим людям — мужчинам 59 и 44 лет. Их на карете скорой увезли в местную больницу. Что привело к пожару — выясняется.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе произошёл взрыв бытового газа — в результате него травмы получили два человека.