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Posted 13 октября, 13:00

Published 13 октября, 13:00

Modified 13 октября, 16:53

Updated 13 октября, 16:53

В Башкирии сгорели бомжи

В Башкирии сгорели бомжи

13 октября 2024, 13:00
Фото: 1MI
Два человека пострадали в пожаре в Хайбуллинском районе Башкортостана — сообщили в региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился в селе Акъяр. Очевидцы сообщили «службе 112» об огненном зареве над нежилым зданием — пламя охватило комнату на втором этаже. Прибывшие на место сотрудники оперативных ведомств принялись ликвидировать возгорание.

По данным Госкомитета, помощь врачей в результате несчастного случая потребовалась двоим людям — мужчинам 59 и 44 лет. Их на карете скорой увезли в местную больницу. Что привело к пожару — выясняется.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе произошёл взрыв бытового газа — в результате него травмы получили два человека.

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