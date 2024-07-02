Взрыв газа в Стерлитамаке: фото и видео

Взрыв газа во многоэтажке на Артёма, 150 в Стерлитамаке в Башкирии произошел около 11:00 во вторник, 2 июля. Взрывной волной в доме выбило окна и двери. Хлопок газовоздушной смеси без последующего горения превратил в кавардак 11 квартир, в трех из них сломаны перегородки.