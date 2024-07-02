Взрыв газа в Стерлитамаке: фото и видео

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Взрыв газа во многоэтажке на Артёма, 150 в Стерлитамаке в Башкирии произошел около 11:00 во вторник, 2 июля. Взрывной волной в доме выбило окна и двери. Хлопок газовоздушной смеси без последующего горения превратил в кавардак 11 квартир, в трех из них сломаны перегородки.
Взрыв произошел в ходе ремонта газового оборудования. Взрывной волной тяжелую металлическую дверь подъезда выбило на мать с коляской. В результате ЧП погибла пенсионерка, пострадали трое женщин, два работника газовой службы и 10-летний ребенок. Годовая девочка в коляске травм не получила.
Все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №1. Для их лечения в Стерлитамак направлена специальная бригада врачей ожогового профиля.
На месте ЧП работают спасатели, представители прокуратуры и следственного комитета. Ведомства делятся фото и видео с места взрыва газа в Стерлитамаке.
Фото и видео: прокуратура РБ, СК РБ, МЧС РБ, Видеообзор