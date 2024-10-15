Домашнего террориста арестовали в Уфе

Posted 15 октября, 08:16
Published 15 октября, 08:16
Modified 15 октября, 11:11
Updated 15 октября, 11:11
Согласно информации прокуратуры, мужчина не смог смириться с конфликтом со своим соседом и решил действовать радикально. В своей квартире на улице Ладыгина он демонтировал заглушку с газовой трубы — ту самую, которую установили работники специализированной организации из-за его задолженности за коммунальные услуги. И вот тут-то началась настоящая катастрофа: произошел хлопок газовоздушной смеси, который вызвал пожар и повредил несколько квартир и общедомовое имущество утром 13 октября.
По версии следствия, это действие — покушение на убийство общеопасным способом. Теперь мужчине грозит серьезное наказание — уголовное дело возбуждено по нескольким статьям УК РФ. Прокуратура уже добилась в суде избрания меры пресечения в виде заключения под стражу до декабря 2024 года. Ход расследования будет находиться под контролем надзорного ведомства.
Как ранее сообщал Mkset, специальная комиссия оценит сохранность строения после взрыва на улице Ладыгина в Уфе.