Домашнего террориста арестовали в Уфе

Согласно информации прокуратуры, мужчина не смог смириться с конфликтом со своим соседом и решил действовать радикально. В своей квартире на улице Ладыгина он демонтировал заглушку с газовой трубы — ту самую, которую установили работники специализированной организации из-за его задолженности за коммунальные услуги. И вот тут-то началась настоящая катастрофа: произошел хлопок газовоздушной смеси, который вызвал пожар и повредил несколько квартир и общедомовое имущество утром 13 октября.