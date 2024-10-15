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Posted 15 октября, 08:16

Published 15 октября, 08:16

Modified 15 октября, 11:11

Updated 15 октября, 11:11

Взорвавший дом уфимец арестован на два месяца

Домашнего террориста арестовали в Уфе

15 октября 2024, 08:16
Фото: Прокуратура Башкирии

Взорвавший дом уфимец арестован на два месяца

Сюжет
Взрыв газа на Ладыгина
Маргинальный 66-летний мужчина решил расправиться с соседом неординарным способом, сообщает во вторник, 15 октября, прокуратура Башкирии.

Согласно информации прокуратуры, мужчина не смог смириться с конфликтом со своим соседом и решил действовать радикально. В своей квартире на улице Ладыгина он демонтировал заглушку с газовой трубы — ту самую, которую установили работники специализированной организации из-за его задолженности за коммунальные услуги. И вот тут-то началась настоящая катастрофа: произошел хлопок газовоздушной смеси, который вызвал пожар и повредил несколько квартир и общедомовое имущество утром 13 октября.

По версии следствия, это действие — покушение на убийство общеопасным способом. Теперь мужчине грозит серьезное наказание — уголовное дело возбуждено по нескольким статьям УК РФ. Прокуратура уже добилась в суде избрания меры пресечения в виде заключения под стражу до декабря 2024 года. Ход расследования будет находиться под контролем надзорного ведомства.

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Как ранее сообщал Mkset, специальная комиссия оценит сохранность строения после взрыва на улице Ладыгина в Уфе.

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