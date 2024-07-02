Взрыв газа в Стерлитамаке заинтересовал Бастрыкина

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о взрыве газа в Стерлитамаке с главы башкортостанского СК. Ранее региональное ведомство по факту ЧП во многоэтажном доме возбудило уголовное дело за небезопасное оказание услуг, повлекшее смерть. В ведомстве пока не уточняют, в отношении кого возбуждено следствие, но по примеру аналогичных ЧП в России можно предположить, что отвечать за взрыв газа придется коммунальщикам или газовщикам.