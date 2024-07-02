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Взрыв газа в Стерлитамаке заинтересовал Бастрыкина

Взрыв газа в Стерлитамаке заинтересовал Бастрыкина

2 июля 2024, 18:59
Фото: МЧС РБ
Следователи Башкортостана представят доклад по ЧП во многоэтажном доме наверх, сообщает пресс-служба Следкома РФ.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о взрыве газа в Стерлитамаке с главы башкортостанского СК. Ранее региональное ведомство по факту ЧП во многоэтажном доме возбудило уголовное дело за небезопасное оказание услуг, повлекшее смерть. В ведомстве пока не уточняют, в отношении кого возбуждено следствие, но по примеру аналогичных ЧП в России можно предположить, что отвечать за взрыв газа придется коммунальщикам или газовщикам.

Напомним, взрыв газа на Артема, 150 в Стерлиматаке произошел во вторник, 2 июля, около 11:00. Хлопок газовоздушной смеси без последующего горения случился в момент ремонта газового оборудования. Взрывной волной переломало стены, окна и двери. Из здания в ПВР в общежитие местного филиала уфимского вуза эвакуировали порядка 80 человек. Специальная комиссия в ближайшие дни должна сделать вывод о жизнеспособности несущих конструкций многоэтажки.

В результате ЧП погибла пенсионерка, еще шестеро человек — три женщины, двое мужчин и ребенок — получили травмы. Один из мужчин — сотрудник газовой службы — с больничной койки рассказал, как всё было.

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