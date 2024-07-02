Известно состояние пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В результате взрыва газа в квартире дома на Артема, 150 в городскую больницу №1 Стерлитамака госпитализированы пять человек. Ситуацию на личный контроль взял министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.
— Пострадавшие продолжают поступать в приемный покой. На данный момент госпитализировано пять взрослых пациентов с ожогами различной степени. Среди пострадавших есть дети. Один из них на данный момент направлен на консультацию к нейрохирургу, второй после осмотра врачами отпущен домой, он будет проходить лечение амбулаторно. Еще один человек скончался на месте, до приезда скорой, — сообщает Минздрав Башкирии.
Для оказания первой помощи на месте происшествия было задействовано восемь бригад СМП. По поручению министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина сформирована бригада врачей-комбустиологов из Республиканского ожогового центра, которая уже выехала в Стерлитамак.
По данным источника Mkset в городской больнице, двое взрослых находятся в реанимации в критическом состоянии: по предварительному диагнозу у них контузия и серьезные травмы конечностей.
— Состояние двоих тяжелое, решается вопрос о транспортировке их в Уфу, наши врачи делают все для того, чтобы спасти пострадавших, — сообщили в больнице.