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Известно состояние пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке

Известно состояние пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке

2 июля 2024, 09:08
Фото: 1MI
В результате ЧП травмы получили двое детей, а еще двое взрослых борются за жизнь, сообщает Министерство здравоохранения Башкирии.

В результате взрыва газа в квартире дома на Артема, 150 в городскую больницу №1 Стерлитамака госпитализированы пять человек. Ситуацию на личный контроль взял министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

— Пострадавшие продолжают поступать в приемный покой. На данный момент госпитализировано пять взрослых пациентов с ожогами различной степени. Среди пострадавших есть дети. Один из них на данный момент направлен на консультацию к нейрохирургу, второй после осмотра врачами отпущен домой, он будет проходить лечение амбулаторно. Еще один человек скончался на месте, до приезда скорой, — сообщает Минздрав Башкирии.

Для оказания первой помощи на месте происшествия было задействовано восемь бригад СМП. По поручению министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина сформирована бригада врачей-комбустиологов из Республиканского ожогового центра, которая уже выехала в Стерлитамак.

По данным источника Mkset в городской больнице, двое взрослых находятся в реанимации в критическом состоянии: по предварительному диагнозу у них контузия и серьезные травмы конечностей.

— Состояние двоих тяжелое, решается вопрос о транспортировке их в Уфу, наши врачи делают все для того, чтобы спасти пострадавших, — сообщили в больнице.

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