Сентябрь в Башкирии начнется с ночных сюрпризов

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Погода в Башкирии в последний день лета и 1 сентября будет определяться антициклоном северо-западного происхождения. Это значит, что жители Республики смогут наслаждаться преимущественно ясным небом и отсутствием осадков.
Тем не менее, стоит обратить внимание на температуру воздуха: ночью она опустится до +3…+8°C, а в северных и горных районах возможны слабые заморозки до -2°C. Днем же температура поднимется до комфортных +16…+21°C, что создаст отличные условия для прогулок и активного отдыха.
Что касается погоды на День знаний, 2 сентября, то синоптики обещают небольшую вероятность осадков. Температура воздуха днем составит +17…+22°C. Погода в Уфе, так же порадует. Температурные показатели могут достигать +20…+22°C.