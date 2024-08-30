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Сентябрь в Башкирии начнется с ночных сюрпризов

Сентябрь в Башкирии начнется с ночных сюрпризов

30 августа 2024, 09:59
Фото: 1MI
Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды в Уфе и Башкирии на День знаний и последние дни лета.

Погода в Башкирии в последний день лета и 1 сентября будет определяться антициклоном северо-западного происхождения. Это значит, что жители Республики смогут наслаждаться преимущественно ясным небом и отсутствием осадков.

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Тем не менее, стоит обратить внимание на температуру воздуха: ночью она опустится до +3…+8°C, а в северных и горных районах возможны слабые заморозки до -2°C. Днем же температура поднимется до комфортных +16…+21°C, что создаст отличные условия для прогулок и активного отдыха.

Что касается погоды на День знаний, 2 сентября, то синоптики обещают небольшую вероятность осадков. Температура воздуха днем составит +17…+22°C. Погода в Уфе, так же порадует. Температурные показатели могут достигать +20…+22°C.

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