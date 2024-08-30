Сентябрь в Башкирии начнется с ночных сюрпризов

Тем не менее, стоит обратить внимание на температуру воздуха: ночью она опустится до +3…+8°C, а в северных и горных районах возможны слабые заморозки до -2°C. Днем же температура поднимется до комфортных +16…+21°C, что создаст отличные условия для прогулок и активного отдыха.