Крупный пожар на рынке навредил экологии Башкирии

Превышение нормы содержания вредных веществ выявили в Салавате. Напомним, утром субботы, 31 августа, там загорелся ТЦ «Аструм». Здание огнеборцы тушили до самого вечера — в торговом центре частично обвалилась кровля, а для ликвидации пламени пришлось привлекать вертолёт.