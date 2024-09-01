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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Крупный пожар на рынке навредил экологии Башкирии

Крупный пожар на рынке навредил экологии Башкирии

1 сентября 2024, 09:12
Фото: Роспотребнадзор Башкирии
Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Превышение нормы содержания вредных веществ выявили в Салавате. Напомним, утром субботы, 31 августа, там загорелся ТЦ «Аструм». Здание огнеборцы тушили до самого вечера — в торговом центре частично обвалилась кровля, а для ликвидации пламени пришлось привлекать вертолёт.

Сотрудники Роспотребнадзора, а также Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воздуха на месте инцидента. В районе здания специалисты вечером 31 августа зафиксировали чрезмерное содержание азота диоксид, углерода оксида и этенилбензола.

«Все думали, что учебная тревога»: очевидцы о крупном пожаре на рынке в Башкирии
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Ранее Mkset публиковал рассказ очевидца, оказавшегося в здании торгового центра в момент пожара. Со слов горожанки, пожарную тревогу сперва восприняли как учебную.

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#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Природа#Экологические проблемы#Воздух#Пожар в ТЦ "Аструм" в Салавате
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