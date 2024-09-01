Крупный пожар на рынке навредил экологии Башкирии

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Превышение нормы содержания вредных веществ выявили в Салавате. Напомним, утром субботы, 31 августа, там загорелся ТЦ «Аструм». Здание огнеборцы тушили до самого вечера — в торговом центре частично обвалилась кровля, а для ликвидации пламени пришлось привлекать вертолёт.
Сотрудники Роспотребнадзора, а также Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воздуха на месте инцидента. В районе здания специалисты вечером 31 августа зафиксировали чрезмерное содержание азота диоксид, углерода оксида и этенилбензола.
Ранее Mkset публиковал рассказ очевидца, оказавшегося в здании торгового центра в момент пожара. Со слов горожанки, пожарную тревогу сперва восприняли как учебную.