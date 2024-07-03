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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Погода в Башкирии завтра удивит регион

Погода в Башкирии будет как в песне

3 июля 2024, 10:29
Фото: kipelov.ru

Погода в Башкирии завтра удивит регион

Синоптики прогнозируют практически полное безветрие, сообщает Башгидромет.

«Штиль, ветер молчит» — это краткая аннотация прогноза погода в Башкирии на четверг, 4 июля. По данным синоптиков Башгидромета, в регионе будет практически полное безветрие. Скорость порывов не превысит 5 м/с, что вряд ли принесёт облегчение изнывающим от летнего зноя местным жителям и гостям региона.

Вместе с тем, жара не спешит покидать Башкирию. Прогноз погоды в Башкирии гласит, что 4 июля в регионе будет переменная облачность, а температура воздуха днем поднимется до значений +28°С…+33°С. Редкие часы прохлады — ночью, когда ожидается +13°С…+18°С. Утром и ночью возможны туманы со снижением видимости на дорогах до 500 метров.

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