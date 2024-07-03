Погода в Башкирии будет как в песне

«Штиль, ветер молчит» — это краткая аннотация прогноза погода в Башкирии на четверг, 4 июля. По данным синоптиков Башгидромета, в регионе будет практически полное безветрие. Скорость порывов не превысит 5 м/с, что вряд ли принесёт облегчение изнывающим от летнего зноя местным жителям и гостям региона.



Вместе с тем, жара не спешит покидать Башкирию. Прогноз погоды в Башкирии гласит, что 4 июля в регионе будет переменная облачность, а температура воздуха днем поднимется до значений +28°С…+33°С. Редкие часы прохлады — ночью, когда ожидается +13°С…+18°С. Утром и ночью возможны туманы со снижением видимости на дорогах до 500 метров.