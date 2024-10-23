Плюсы и минусы увлажнения: как выбрать идеальный увлажнитель для вашего дома?

Но это ещё не всё. Сухой воздух не менее вреден для мебели, особенно деревянной. При влажности ниже 20% древесина начинает деформироваться и растрескиваться, что приводит к её порче. Негативное влияние ощущают также музыкальные инструменты, картины и даже бумажные изделия, такие как книги или важные документы.