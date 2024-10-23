Плюсы и минусы увлажнения: как выбрать идеальный увлажнитель для вашего дома?

Posted 23 октября, 07:30
Published 23 октября, 07:30
Modified 23 октября, 07:30
Updated 23 октября, 07:30
Вопросы, касающиеся оптимального уровня влажности и способов её поддержания, требуют серьёзного подхода. Рассмотрим, какие риски влечёт за собой сухой воздух и как эффективно решать эту проблему.
Сухой воздух негативно воздействует на слизистые оболочки человека, провоцируя частые заболевания верхних дыхательных путей, аллергические реакции и даже ухудшение иммунитета.
— Длительное пребывание в помещениях с влажностью ниже 30% чревато обострением хронических заболеваний дыхательной системы. Одним из заметных последствий может стать ухудшение качества сна: нервная система, находясь в состоянии постоянного раздражения из-за сухого воздуха, не может полноценно восстанавливаться, что приводит к бессоннице и хронической усталости, — отмечают в Межрегиональном управлении153 ФМБА России.
Но это ещё не всё. Сухой воздух не менее вреден для мебели, особенно деревянной. При влажности ниже 20% древесина начинает деформироваться и растрескиваться, что приводит к её порче. Негативное влияние ощущают также музыкальные инструменты, картины и даже бумажные изделия, такие как книги или важные документы.
Поэтому вопрос поддержания оптимального уровня влажности особенно актуален не только для поддержания здоровья домочадцев, но и для сохранности имущества.
Для борьбы с сухим воздухом важно понимать, когда и как именно его нужно увлажнять. Оптимальный уровень влажности в холодное время года должен составлять 30–35%, а в тёплое — 40–60%. Эти показатели можно контролировать с помощью гигрометра — простого устройства для измерения влажности воздуха.
— Начинать увлажнение рекомендуется с началом отопительного сезона, когда батареи активно сушат воздух в помещениях. Использование кондиционеров в тёплый период также может снижать влажность воздуха, что делает увлажнение актуальным и летом, — отмечает Кирилл Калинин, представитель компании по системам увлажнения воздуха BuhlerAHS, Liechty
Наиболее эффективным способом борьбы с сухим воздухом является использование увлажнителей воздуха. Эти устройства можно разделить на два типа: паровые и ультразвуковые.
Паровые увлажнители работают за счёт нагрева воды до высокой температуры, после чего пар выделяется в помещение, быстро повышая уровень влажности.
Преимущества:
Недостатки:
Используют вибрирующую мембрану для разбивания воды на мелкие аэрозольные капли, которые затем испаряются в воздух.
Преимущества:
Недостатки:
Однако не всегда есть возможность использовать увлажнители воздуха. В таких случаях можно применять альтернативные способы увлажнения помещения.
Один из них — это регулярная влажная уборка и проветривание. Простое увлажнение тряпки и её последующее использование для протирания поверхностей позволяет эффективно повысить влажность в доме.
Ещё один способ — установка аквариума. Вода, испаряясь из аквариума, естественным образом увеличивает влажность воздуха.
Также можно сушить вещи в помещении, вместо использования сушилок. Испаряющаяся влага от белья не только высушит одежду, но и повысит влажность. Применение пульверизатора также помогает справиться с сухим воздухом — просто распыляйте воду в наиболее сухих зонах комнаты.
Ещё один быстрый способ — оставить дверь в ванную комнату открытой после принятия душа, особенно если это был горячий душ. Пар, испаряющийся из ванной, поможет увлажнить воздух во всём доме.
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