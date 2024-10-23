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Posted 23 октября, 07:30

Published 23 октября, 07:30

Modified 23 октября, 07:30

Updated 23 октября, 07:30

Не допускайте сухого воздуха в доме: простые решения для комфортного микроклимата

Плюсы и минусы увлажнения: как выбрать идеальный увлажнитель для вашего дома?

23 октября 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney
Не допускайте сухого воздуха в доме: простые решения для комфортного микроклимата
С наступлением зимнего периода многие сталкиваются с проблемой сухого воздуха в помещениях. Эта проблема особенно остро ощущается в городах с центральным отоплением, когда батареи и обогреватели высушивают воздух в жилых пространствах.

Вопросы, касающиеся оптимального уровня влажности и способов её поддержания, требуют серьёзного подхода. Рассмотрим, какие риски влечёт за собой сухой воздух и как эффективно решать эту проблему.

Опасности сухого воздуха

Сухой воздух негативно воздействует на слизистые оболочки человека, провоцируя частые заболевания верхних дыхательных путей, аллергические реакции и даже ухудшение иммунитета.

— Длительное пребывание в помещениях с влажностью ниже 30% чревато обострением хронических заболеваний дыхательной системы. Одним из заметных последствий может стать ухудшение качества сна: нервная система, находясь в состоянии постоянного раздражения из-за сухого воздуха, не может полноценно восстанавливаться, что приводит к бессоннице и хронической усталости, — отмечают в Межрегиональном управлении153 ФМБА России.

Но это ещё не всё. Сухой воздух не менее вреден для мебели, особенно деревянной. При влажности ниже 20% древесина начинает деформироваться и растрескиваться, что приводит к её порче. Негативное влияние ощущают также музыкальные инструменты, картины и даже бумажные изделия, такие как книги или важные документы.

Поэтому вопрос поддержания оптимального уровня влажности особенно актуален не только для поддержания здоровья домочадцев, но и для сохранности имущества.

Опасности сухого воздухаОпасности сухого воздуха
Опасности сухого воздуха. Фото: Изображение Midjourney

Когда и как нужно увлажнять воздух?

Для борьбы с сухим воздухом важно понимать, когда и как именно его нужно увлажнять. Оптимальный уровень влажности в холодное время года должен составлять 30–35%, а в тёплое — 40–60%. Эти показатели можно контролировать с помощью гигрометра — простого устройства для измерения влажности воздуха.

— Начинать увлажнение рекомендуется с началом отопительного сезона, когда батареи активно сушат воздух в помещениях. Использование кондиционеров в тёплый период также может снижать влажность воздуха, что делает увлажнение актуальным и летом, — отмечает Кирилл Калинин, представитель компании по системам увлажнения воздуха BuhlerAHS, Liechty

Наиболее эффективным способом борьбы с сухим воздухом является использование увлажнителей воздуха. Эти устройства можно разделить на два типа: паровые и ультразвуковые.

Когда и как нужно увлажнять воздух?Когда и как нужно увлажнять воздух?
Когда и как нужно увлажнять воздух?. Фото: Изображение Midjourney

Виды увлажнителей воздуха

Паровые увлажнители

Паровые увлажнители работают за счёт нагрева воды до высокой температуры, после чего пар выделяется в помещение, быстро повышая уровень влажности.

Преимущества:

  • Высокая эффективность увлажнения.
  • Бактерицидный эффект из-за высокой температуры пара, что делает увлажнитель безопасным с микробиологической точки зрения.

Недостатки:

  • Требует внимательного контроля за работой и уровнем влажности, чтобы избежать переувлажнения и появления плесени.
  • Более шумные по сравнению с ультразвуковыми моделями.
  • Возможно повышение концентрации минералов в воздухе при использовании жесткой воды.

Ультразвуковые увлажнители

Используют вибрирующую мембрану для разбивания воды на мелкие аэрозольные капли, которые затем испаряются в воздух.

Преимущества:

  • Более тихая работа.
  • Эстетичный дизайн.
  • Быстрое увлажнение воздуха.

Недостатки:

  • Требуют использования чистой (фильтрованной или питьевой) воды, чтобы избежать осаждения минералов на поверхностях и образования белого налета.
  • Могут быть менее эффективными в больших помещениях.
  • Существует риск размножения бактерий и грибков в водном баке, если увлажнитель не регулярно чистится.
Виды увлажнителей воздухаВиды увлажнителей воздуха
Виды увлажнителей воздуха. Фото: Изображение Midjourney

Альтернативные способы увлажнения

Однако не всегда есть возможность использовать увлажнители воздуха. В таких случаях можно применять альтернативные способы увлажнения помещения.

Один из них — это регулярная влажная уборка и проветривание. Простое увлажнение тряпки и её последующее использование для протирания поверхностей позволяет эффективно повысить влажность в доме.

Ещё один способ — установка аквариума. Вода, испаряясь из аквариума, естественным образом увеличивает влажность воздуха.

Также можно сушить вещи в помещении, вместо использования сушилок. Испаряющаяся влага от белья не только высушит одежду, но и повысит влажность. Применение пульверизатора также помогает справиться с сухим воздухом — просто распыляйте воду в наиболее сухих зонах комнаты.

Ещё один быстрый способ — оставить дверь в ванную комнату открытой после принятия душа, особенно если это был горячий душ. Пар, испаряющийся из ванной, поможет увлажнить воздух во всём доме.

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