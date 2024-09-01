В Башкирии проверяют качество воздуха после крупного пожара

Ранее Mkset сообщал о том, что в жилой застройке у рынка обнаружили превышение допустимой концентрации ряда опасных веществ. Между тем, согласно свежим исследованиям, днём 1 сентября обстановка стабилизировалась. При исследовании новых проб воздуха специалисты не выявили опасных концентраций.