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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Башкирии проверяют качество воздуха после крупного пожара

В Башкирии проверяют качество воздуха после крупного пожара

1 сентября 2024, 11:45
Фото: МЧС
Башкортостанское управление Роспотребнадзора сообщило актуальные данные об исследованиях атмосферного воздуха в Салавате.

Напомним, 31 августа крупный пожар случился в торговом центре «Аструм». На ликвидацию пламени у спасателей ушёл целый день — огнеборцы тушили пожар с утра до самого вечера.

Ранее Mkset сообщал о том, что в жилой застройке у рынка обнаружили превышение допустимой концентрации ряда опасных веществ. Между тем, согласно свежим исследованиям, днём 1 сентября обстановка стабилизировалась. При исследовании новых проб воздуха специалисты не выявили опасных концентраций.

— В настоящий момент угрозы здоровью населения, проживающего вблизи складов, нет, — гласит сообщение надзорного ведомства.
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