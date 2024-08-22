Погода в Башкирии кардинально изменится

Прогноз погоды в Уфе аналогичный: ночью температура составит около +12°С, а днем также достигнет отметки в +20°С. Ясная погода и отсутствие дождей создадут прекрасные условия для отдыха на природе или встреч с друзьями. Слабый ветер будет дуть со скоростью 2–4 м/с, правда с порывами до 9 м/с.