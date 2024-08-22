Погода в Башкирии кардинально изменится

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
После затяжных дождей, которые наводнили Башкирию в последние недели августа, наконец-то ожидается долгожданная ясность.
Погода в Башкирии в пятницу, 23 августа, порадует жителей региона. Ночью температура воздуха опустится до +11°С, а днем поднимется до комфортных +20°С. Переменная облачность не принесет осадков, так что можно смело планировать прогулки на свежем воздухе.
Прогноз погоды в Уфе аналогичный: ночью температура составит около +12°С, а днем также достигнет отметки в +20°С. Ясная погода и отсутствие дождей создадут прекрасные условия для отдыха на природе или встреч с друзьями. Слабый ветер будет дуть со скоростью 2–4 м/с, правда с порывами до 9 м/с.